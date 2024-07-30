قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينياً في الضفة الغربية

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن رام الله وبيت لحم وقلقيلية ونابلس وطولكرم، واعتقلت 15 فلسطينياً.



وارتفع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال في الضفة الغربية منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 9870.