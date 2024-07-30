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الثلاثاء 30 تموز 2024 ساعة 12:32

وزير 'إسرائيلي' يطالب بطرد تركيا من الناتو

وزير
وقالت خارجية الاحتلال في بيان إن كاتس أصدر تعليمات للدبلوماسيين بالتواصل بشكل عاجل مع جميع أعضاء حلف الناتو في ضوء تهديدات أردوغان بغزو الكيان وخطابه الخطير، داعيا إلى إدانة تركيا، ومطالبا بطردها من الحلف.

وكان أردوغان قال أول أمس الأحد، خلال مشاركته في اجتماع لفرع حزب العدالة والتنمية بولاية ريزا، "كما دخلنا (الإقليم الأذري) قره باغ وليبيا، يمكننا فعل الشيء نفسه مع إسرائيل، فلا يوجد شيء يمنع ذلك، فقط علينا أن نكون أقوياء حتى نُقدم على هذه الخطوات".

في السياق ذاته، اعتبر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر جليك، أن التهديدات الإسرائيلية ضد الرئيس التركي فارغة.

وأشار جليك، خلال مؤتمر صحفي الاثنين، إلى أن حكومة نتنياهو تشبه الحكومة النازية في ألمانيا، وأوضح أن نتنياهو وحكومته سيحاسبون على جرائم الحرب التي ارتكبوها بحق الفلسطينيين.

ويرى جليك أن سبب انزعاج "الإسرائيليين" من أردوغان هو سياسته القائمة على القيم الإنسانية.
رقم : 1150871
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