روسيا: انطلاق مناورات كبيرة للبحرية الروسية

ونقل موقع RT عن الوزارة قولها بيان لها “بدأت مجموعات وتشكيلات للبحرية الروسية إجراء تدريبات مجدولة في مناطق عمليات الأسطول الشمالي وأسطولي المحيط الهادئ والبلطيق، وكذلك أسطول بحر قزوين حيث يشارك فيها نحو 300 سفينة وزورق وغواصات وسفينة إسناد وما يصل إلى 50 طائرة وأكثر من 200 قطعة من المعدات العسكرية والخاصة، إضافة إلى أكثر من 20 ألف عسكري ومدني من وحدات وتشكيلات البحرية”.



وحسب البيان ستقوم أطقم السفن ووحدات الطيران البحري والقوات الساحلية على مدار عدة أيام بإجراء أكثر من 300 تمرين قتالي باستخدام الأسلحة، بما في ذلك إطلاقات بالصواريخ المضادة للطائرات، والمدفعية على الأهداف الوهمية البحرية والجوية، إضافة إلى التدريب القتالي على استخدام التشويش السلبي لتجنيب القوات التعرض لهجوم عدو وهمي.



وأشار البيان الى أن المناورات ستشهد أيضاً التدريب على استخدام السفن والطيران البحري للأسلحة المضادة للغواصات لافتاً إلى أن “الهدف الرئيسي من التدريبات هو التحقق من أداء هيئات القيادة والتحكم العسكرية للبحرية على جميع المستويات، وكذلك استعداد أطقم السفن ووحدات الطيران البحري والقوات الساحلية لتنفيذ المهام الموكلة إليها”.