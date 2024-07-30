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الثلاثاء 30 تموز 2024 ساعة 12:41

مصدر قيادي في حزب الله: سنرد حتما على أي اعتداء 'إسرائيلي'

مصدر قيادي في حزب الله: سنرد حتما على أي اعتداء
وأضاف القيادي في حزب الله لقناة "الجزيرة" أن "قيادة المقاومة هي من تحدد شكل وحجم الرد على أي عدوان محتمل"، مشددا على أنها في حالة "جهوزية كاملة".

وفيما يخص تهديدات تل أبيب بالاجتياح البري، قال القيادي في حزب الله إنهم لا يتوقعون حدوث ذلك، لافتا إلى أن "أي اجتياح بري للبنان سيكون حافزا لوضع أقدامنا في الجليل".

وأوضح القيادي في حزب الله أن الموفدين أبلغوا الحزب عدم الرد على الضربة الإسرائيلية المرتقبة، لكن قيادة الحزب رفضت ذلك، لافتا إلى أنهم يأخذون التهديد الإسرائيلي على محمل الجد، "وأعددنا له كامل العدة".

وأشار القيادي إلى أن حزب الله قادر على قصف المنشآت العسكرية في حيفا والجولان ورامات ديفيد بشكل قاس وعنيف.

وأمس الاثنين، نقلت القناة 13 العبرية عن مسؤول مقرب من رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، أن "إسرائيل" سترد بطريقة مختلفة عما كان عليه الوضع منذ بداية المواجهة مع حزب الله، وأنها "تستعد لأيام من القتال".

من جهتها، زعمت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن المجلس المصغر حدد الهدف الذي ستتم مهاجمته في لبنان وإن التقديرات ترجح أن يكون محدودا لكن بتأثير قوي.
رقم : 1150873
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