الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 30 تموز 2024 ساعة 15:10

ماكرون لملك المغرب: خطة الحكم الذاتي السبيل الوحيد لحل النزاع على الصحراء الغربية

ماكرون لملك المغرب: خطة الحكم الذاتي السبيل الوحيد لحل النزاع على الصحراء الغربية
وفي رسالة بعثها ماكرون إلى ملك المغرب محمد السادس، اليوم الثلاثاء، قال فيها: "بالنسبة إلى فرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الذي يجب أن يتم حل هذه القضية ضمنه"، وفق تعبيره.
 
وأضاف أن "دعمنا لخطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب عام 2007 واضح وثابت. وبالنسبة إلى فرنسا، فإنها تشكل الآن الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض عليه وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
 
ووفق "رويترز"، رحّب القصر الملكي، في بيان، بالإعلان الرسمي الفرنسي، ووصفه بأنه "تطور مهم في دعم السيادة المغربية على الصحراء".
 
وقال ماكرون في الرسالة إنه يعتبر أن "حاضر ومستقبل الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية"، وأن "باريس ستتصرف وفقاً لهذا الموقف داخلياً ودولياً"، بحسب ما نقلت الوكالة.
 
يذكر أن تاريخ هذا النزاع يعود إلى عام 1975 بين المغرب الذي يقول إن الصحراء الغربية أرضه، وجبهة البوليساريو التي أعلنت أنها دولة مستقلة.
 
وبحسب "رويترز"، سارت فرنسا، باعتبارها القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، على حبل دبلوماسي مشدود بين الرباط والجزائر بشأن هذه القضية. وقد أيّد معظم حلفاء فرنسا الغربيين بالفعل خطة المغرب.
 
يشار إلى أن مجلس الأمة الجزائري دان قرار الحكومة الفرنسية الاعتراف بالحكم الذاتي في قضية "الصحراء الغربية"، ووصفه بأنه "انحراف ومجازفة غير مضمونة".
 
وفي بيان له مساء الأحد، استنكر مجلس الأمة القرار، معرباً عن "عميق قلقه وفائق استنكاره وشجبه لقرار الحكومة الفرنسية"، إذ اعتبره "سوء تقدير وإفلاس تدبير، ويشكل اغتيالاً معنوياً للمساعي الأممية التي تضع هذا الملف على طاولة تصفية الاستعمار".
 
رقم : 1150898
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بزشکیان: يجب أن ينتهي الظلم علی المسلمین بتعاون الدول الإسلامية
بزشکیان: يجب أن ينتهي الظلم علی المسلمین بتعاون الدول الإسلامية
قسد تطلق سراح متزعمين دواعش من الهول بعضهم عراقيون محكومون بالإعدام
قسد تطلق سراح متزعمين دواعش من الهول بعضهم عراقيون محكومون بالإعدام
30 تموز 2024
اعتقال 10 اشخاص من حركة
اعتقال 10 اشخاص من حركة 'القربان' في ميسان
30 تموز 2024
الاحتلال في ورطة بسبب اقتحام بيت ليد.. زعيم المعارضة:
الاحتلال في ورطة بسبب اقتحام بيت ليد.. زعيم المعارضة: 'إسرائيل' بخطر وجودي
30 تموز 2024
القانون الإنساني الدولي يحظر تفجير جيش الاحتلال خزان المياه برفح
القانون الإنساني الدولي يحظر تفجير جيش الاحتلال خزان المياه برفح
30 تموز 2024
في اليوم 298 للعدوان.. شهداء ومصابون بقصف للاحتلال استهدف خان يونس وغزة
في اليوم 298 للعدوان.. شهداء ومصابون بقصف للاحتلال استهدف خان يونس وغزة
30 تموز 2024
جريمة مجدل شمس.. كل أصابع الإتهام تشير الى "إسرائيل"
جريمة مجدل شمس.. كل أصابع الإتهام تشير الى "إسرائيل"
29 تموز 2024
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
29 تموز 2024
شركات طيران تعلق رحلاتها لبيروت
شركات طيران تعلق رحلاتها لبيروت
29 تموز 2024
بريطانيا تطالب كيان الاحتلال باتخاذ هذه الخطوة فوراً
بريطانيا تطالب كيان الاحتلال باتخاذ هذه الخطوة فوراً
29 تموز 2024
بطل جودو جزائري ينسحب من مواجهة
بطل جودو جزائري ينسحب من مواجهة 'إسرائيلي' في أولمبياد باريس
29 تموز 2024
الأمم المتحدة: عشرات الاف الفلسطينيين شُرِّدوا من خانيونس الأسبوع الماضي
الأمم المتحدة: عشرات الاف الفلسطينيين شُرِّدوا من خانيونس الأسبوع الماضي
29 تموز 2024
ليبيا..مسؤولون كبار خلف القضبان بأحكام مشددة لهذا السبب..
ليبيا..مسؤولون كبار خلف القضبان بأحكام مشددة لهذا السبب..
29 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات