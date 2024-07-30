ماكرون لملك المغرب: خطة الحكم الذاتي السبيل الوحيد لحل النزاع على الصحراء الغربية

وفي رسالة بعثها ماكرون إلى ملك المغرب محمد السادس، اليوم الثلاثاء، قال فيها: "بالنسبة إلى فرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الذي يجب أن يتم حل هذه القضية ضمنه"، وفق تعبيره.

وأضاف أن "دعمنا لخطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب عام 2007 واضح وثابت. وبالنسبة إلى فرنسا، فإنها تشكل الآن الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض عليه وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

ووفق "رويترز"، رحّب القصر الملكي، في بيان، بالإعلان الرسمي الفرنسي، ووصفه بأنه "تطور مهم في دعم السيادة المغربية على الصحراء".

وقال ماكرون في الرسالة إنه يعتبر أن "حاضر ومستقبل الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية"، وأن "باريس ستتصرف وفقاً لهذا الموقف داخلياً ودولياً"، بحسب ما نقلت الوكالة.

يذكر أن تاريخ هذا النزاع يعود إلى عام 1975 بين المغرب الذي يقول إن الصحراء الغربية أرضه، وجبهة البوليساريو التي أعلنت أنها دولة مستقلة.

وبحسب "رويترز"، سارت فرنسا، باعتبارها القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، على حبل دبلوماسي مشدود بين الرباط والجزائر بشأن هذه القضية. وقد أيّد معظم حلفاء فرنسا الغربيين بالفعل خطة المغرب.

يشار إلى أن مجلس الأمة الجزائري دان قرار الحكومة الفرنسية الاعتراف بالحكم الذاتي في قضية "الصحراء الغربية"، ووصفه بأنه "انحراف ومجازفة غير مضمونة".

وفي بيان له مساء الأحد، استنكر مجلس الأمة القرار، معرباً عن "عميق قلقه وفائق استنكاره وشجبه لقرار الحكومة الفرنسية"، إذ اعتبره "سوء تقدير وإفلاس تدبير، ويشكل اغتيالاً معنوياً للمساعي الأممية التي تضع هذا الملف على طاولة تصفية الاستعمار".