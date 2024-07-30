الإفراج عن مئات السجناء بعفو ملكي ضمن برنامج "مصالحة"

اسلام تايمز (المغرب) - أفرجت السلطات المغربية، الاثنين، عن 3 معتقلين من مناهضي علاقات التطبيع بين المغرب و"إسرائيل" ضمن العفو ملكي الذي صدر بحق 2476 شخصاً، بينهم صحافيون ومعتقلو رأي وأشخاص محكومون في قضايا تتعلّق بالتطرف والإرهاب.