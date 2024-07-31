الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 31 تموز 2024 ساعة 07:06

استشهاد القائد المجاهد اسماعيل هنية في عملية ارهابية في طهران

استشهاد القائد المجاهد اسماعيل هنية في عملية ارهابية في طهران
أفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان الأربعاء باستشهاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس وأحد أفراد فريق حمايته في طهران بعد تعرض مكان إقامتهم الى الاستهداف.

وقالت حركة حماس في بيان صحفي: "تنعى حماس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم الشهيد المجاهد إسماعيل هنية، رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

واجرى الشهيد اسماعيل هنية ووفد حركة حماس أمس الثلاثاء زيارة الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحضور مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد.

وقال قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي لدى استقباله اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" وزياد النخالة الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي ان راية الإسلام العليا اليوم بيد أهل غزة.

واضاف قائد الثورة الاسلامية انه بفضل هذه المقاومة تم تمهيد الأرضية لنشر الإسلام اكثر من ذي قبل.

واعتبر سماحته ان الاتجاه المتزايد نحو الإسلام في المرحلة الحالية يكشف عن عظمة صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني وأهل غزة وقال: إن العامل الأساسي وراء عظمة ومجد المقاومة هم أهل غزة وسكان الساحل الغربي، ونأمل أن ينال الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة عون الله وتأييده وبشارته.

من جانبه قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" إسماعيل هنية: في هذا اللقاء شهدنا مرة أخرى مواقف إيران الجيدة والقوية فيما يتعلق بقضية فلسطين وحركة المقاومة، وشعرنا بالفخر بهذه المواقف.

واضاف هنية: ونحن على اعتاب اليوم الـ300 لحرب غزة، وصلنا إلى مرحلة حاسمة وتاريخية، حيث يجب على الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة أن يثبتوا بطولتهم وانتصارهم.

اما الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة فقد قال في هذا اللقاء ان الحضور المشترك لقياديي حماس والجهاد الإسلامي في اجتماع اليوم دلالة رمزية على وحدة قوى المقاومة في فلسطين، وبفضل هذه الوحدة والتنسيق، فان التعاون بين جبهات المقاومة في المنطقة هو في أفضل حالاته.

واعلن رئيس لجنة اقامة مراسم اداء اليمين للرئاسة الايرانية علي رضا شريفي إن المراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان ستقام عصر اليوم الثلاثاء بحضور مسؤولين وطنيين وعسكريين ومسؤولين اجانب ووفود من 80 دولة في القاعة العامة لمجلس الشورى الإسلامي.

هذا واعرب الرئيس الايراني السيد مسعود بزشكيان لدى استقباله اسماعيل هنية عن سعادته باستقبال وفد الحركة، مؤكداً على الموقف الراسخ لايران في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وتمنى السيد بزشكيان للشعب الفلسطيني ومقاومته الانتصار في معركتهم العادلة ضد العدوان.وفي هذا اللقاء هنأ هنية الرئيس الجديد بثقة الشعب الإيراني، وتوليه منصب الرئاسة، ووضعه في صورة آخر التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب على غزة، شاكراً الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مواقفها المشرفة في دعم صمود شعبنا الفلسطيني.
 
وفي جزء من كلمته بمراسم أداء اليمين الدستورية قال الرئيس بزشكيان أمس إن: بعض المدعين لحقوق لحقوق الإنسان والذين لهم تاريخ في نقض حقوق الناس وانتهاكها لا يستطيعون أن يعيبوا على المسلمين الذين كانوا على مدى التاريخ مظهرا للسلام والتطور والتقدم.

وأضاف أن: هؤلاء الذين يدعمون قتلة الأطفال في غزة لا يستطيعون أن يعطونا دروس السلام.. لا أحد بالعالم يقبل ذلك.. لا يرضى أحد في العالم أن رئيس كيان يقتل الأطفال والنساء في غزة ويلقي بالقنابل عليهم أن يدعم ويصفق له ويشجع.

وقال بزشكيان: يبدو أن بعض أدعياء الحضارة.. حقوق الإنسان تحدد على أساس لونهم وجنسهم.

وفي إشارة إلى ابيات من الشاعر سعدي الشيرازي خلص بزشكيان إلى القول: يجب أن يؤمن الجميع بأن أبناء بني الإنسان كلهم أبناء جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.. وأنك إذا كنت لا تهتم بمشاكل الناس فلا يمكن أن تسمي نفسك إنسانا.

وأضاف: أمام كل هذه الجرائم هناك من سكت.. نحن نريد عالما يكون فيه الشعب الفلسطيني العزيز أن يتخلص من الاحتلال والقتل والإجرام، وأن لا تذهب أحلام الأطفال وتدفن تحت الأطلال.
رقم : 1151005
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تشييع جثمان الشهيد اسماعيل هنية يوم غد في طهران
تشييع جثمان الشهيد اسماعيل هنية يوم غد في طهران
اجتماع طارىء للجنة الامن القومي الايراني عقب عملية اغتيال اسماعيل هنية
اجتماع طارىء للجنة الامن القومي الايراني عقب عملية اغتيال اسماعيل هنية
31 تموز 2024
القوى الفلسطينية تعلن الإضراب الشامل والخروج بمسيرات تنديدا باغتيال القائد الشهيد هنية
القوى الفلسطينية تعلن الإضراب الشامل والخروج بمسيرات تنديدا باغتيال القائد الشهيد هنية
31 تموز 2024
بيان أولي لحزب الله حول العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية
بيان أولي لحزب الله حول العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية
31 تموز 2024
الخارجية الإيرانية: دماء الشهيد هنية لن تذهب هدراً
الخارجية الإيرانية: دماء الشهيد هنية لن تذهب هدراً
31 تموز 2024
نتنياهو يوجه وزراءه بعدم التعليق على اغتيال هنية
نتنياهو يوجه وزراءه بعدم التعليق على اغتيال هنية
31 تموز 2024
انصار الله: اغتيال القائد اسماعيل هنية جريمة إرهابية وانتهاك صارخ للقوانين
انصار الله: اغتيال القائد اسماعيل هنية جريمة إرهابية وانتهاك صارخ للقوانين
31 تموز 2024
استشهاد القائد المجاهد اسماعيل هنية في عملية ارهابية في طهران
استشهاد القائد المجاهد اسماعيل هنية في عملية ارهابية في طهران
31 تموز 2024
بزشکیان: يجب أن ينتهي الظلم علی المسلمین بتعاون الدول الإسلامية
بزشکیان: يجب أن ينتهي الظلم علی المسلمین بتعاون الدول الإسلامية
30 تموز 2024
قسد تطلق سراح متزعمين دواعش من الهول بعضهم عراقيون محكومون بالإعدام
قسد تطلق سراح متزعمين دواعش من الهول بعضهم عراقيون محكومون بالإعدام
30 تموز 2024
اعتقال 10 اشخاص من حركة
اعتقال 10 اشخاص من حركة 'القربان' في ميسان
30 تموز 2024
الاحتلال في ورطة بسبب اقتحام بيت ليد.. زعيم المعارضة:
الاحتلال في ورطة بسبب اقتحام بيت ليد.. زعيم المعارضة: 'إسرائيل' بخطر وجودي
30 تموز 2024
القانون الإنساني الدولي يحظر تفجير جيش الاحتلال خزان المياه برفح
القانون الإنساني الدولي يحظر تفجير جيش الاحتلال خزان المياه برفح
30 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات