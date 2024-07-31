الخارجية الإيرانية: دماء الشهيد هنية لن تذهب هدراً

وتقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إلى الشعب الفلسطيني العظيم والشامخ وحركة حماس وكافة فصائل المقاومة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة والشعوب والدول الداعمة للقضية الفلسطينية باستشهاد المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية-حماس- في طهران.



وأشار كنعاني إلى استمرار التحقيقات في أبعاد وتفاصيل هذا الحادث من قبل الأجهزة المعنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: مما لا شك فيه، لن تذهب هدراً أبداً الدماء الطاهرة لهذا المجاهد العظيم الذي قضى عمره في الجهاد والنضال المشرف ضد الكيان الصهيوني الغاصب وفي طريق تحرير القدس الشريف وتحرير الشعب الفلسطيني المظلوم من براثن الاحتلال الصهيوني.



وأكد المتحدث باسم الخارجية أن استشهاد الأخ المجاهد إسماعيل هنية في طهران سيعزز الروابط العميقة والمتينة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفلسطين العزيزة والمقاومة.