القوى الفلسطينية تعلن الإضراب الشامل والخروج بمسيرات تنديدا باغتيال القائد الشهيد هنية

ونعت القوى في بيان صحفي اليوم الأربعاء، القائد هنية، وأكدت أن هذا الأغتيال الجبان لن يكسر ارادة شعبنا وصموده، بل سيزيده تصميما وإصرارا على المضي قدما بالتمسك بحقوقه وثوابته الوطنية حتى الحرية والاستقلال.



ووصفت العديد من الفصائل في بيانات منفصلة هنية، بالقائد الوطني الكبير، وأحد رموز المقاومة الفلسطينية.



ونددت حركة "فتح" بالجريمة، واعتبرتها تطورًا خطيرًا، داعيةً لمزيد من الصمود في وجه العدوان الإسرائيلي.



فيما قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن عملية الاغتيال الآثمة التي نفذها العدو المجرم بحق رمز من رموز المقاومة لن تثني شعبنا عن استمرار المقاومة لوضع حد للإجرام الصهيوني الذي تجاوز كل الحدود وفق نص بيانها.



كما نعت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، الشهيد هنية، ونددت بجريمة الاحتلال التي طالته.



فيما أعلنت القوى الوطنية والإسلامية عن الإضراب الشامل والخروج في مسيرات غضب وعلى مناطق التماس.



وأكدت أن اغتيال هنية يأتي في إطار إرهاب الدولة الصهيوني وحرب الإبادة والتدمير والقتل في ظل عجز المجتمع الدولي لوقف الحرب ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

