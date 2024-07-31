الجهاد الإسلامي: اغتيال هنية لن يثني شعبنا عن استمرار المقاومة

وأكدت الحركة في بيان صحفي، أن عملية الاغتيال الآثمة التي نفذها العدو المجرم بحق رمز من رموز المقاومة لن تثني شعبنا عن استمرار المقاومة لوضع حد للإجرام الصهيوني الذي تجاوز كل الحدود.



وقدمت الحركة خالص العزاء من الإخوة في حركة حماس، ومن عائلة القائد الكبير وأنصاره ومحبيه، مؤكدة على تلاحمها مع إخوانها في حركة حماس في مقاومة الكيان الغاصب.



وصباح اليوم، أعلن حرس الثورة الاسلامية في إيران استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قصف صهيوني استهدف العاصمة الإيرانية طهران فجر اليوم.



ولاحقاً نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس "إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية، رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".



وختم بيان الحركة بالقول "إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد".



وجاء الاغتيال خلال زيارة قام بها هنية إلى طهران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، وبعد ساعات من اعتداء صهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت أدّى إلى استشهاد وجرح مدنيين، وأعلن الاحتلال أنه محاولة لاغتيال أحد قيادات المقاومة الإسلامية في لبنان.