تشييع جثمان الشهيد اسماعيل هنية يوم غد في طهران

ومن المرجح أن تقام هذه المراسم غدا الخميس.

وكانت العلاقات العامة للحرس الثوري، قد أعلنت اليوم الأربعاء، استشهاد اسماعيل هنية في طهران.



وأعربت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان لها، عن تعازيها للشعب الفلسطيني البطل والأمة الإسلامية ومناضلي محور المقاومة والشعب الإيراني الشريف، وقالت، استهدف صباح اليوم مقر إقامة السيد الدكتور إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس في طهران، وعلى إثر هذا الحادث استشهد هو وأحد حراسه.



وأضاف البيان، يجري التحقيق في أسباب وأبعاد هذا الحادث وسيتم إعلان النتائج لاحقا.