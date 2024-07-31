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الأربعاء 31 تموز 2024 ساعة 09:29
روسيا: اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس جريمة مرفوضة بالمطلق
وقالت وزارة الخارجية الروسية تعقيباً على الحادثة: "إن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس جريمة سياسية غير مقبولة على الإطلاق".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1151064
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