روسيا: اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس جريمة مرفوضة بالمطلق

إسلام تايمز (روسيا) - وصفت وزارة الخارجية الروسية، صباح اليوم الأربعاء، جريمة اغتيال الاحتلال الإسرائيلي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بـ"الجريمة السياسية غير المقبولة".