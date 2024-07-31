الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 31 تموز 2024 ساعة 10:36

صنعاء تعلن الحداد ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام باستشهاد هنية

صنعاء تعلن الحداد ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام باستشهاد هنية
وأدان المشاط في بيان نعي، جريمة الاغتيال الآثمة التي أقدم عليها العدو الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن العدو يعيش حالة من التخبط والفشل على جميع الأصعدة منذ السابع من أكتوبر.

وأكد أن استشهاد القائد هنية يمثل خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بأسرها.

كما أكد أن اليمن سيقف بكل قوة إلى جانب المجاهدين في حركة حماس وكل محور المقاومة، مشددًا على أن العدو الصهيوني والأمريكي يجب أن يتحملوا مسؤولية توسيع ساحة الحرب والمواجهة، بما في ذلك موجة الاغتيالات ضد قيادات المقاومة.

ودعا المشاط إلى الوحدة والتضامن بين جميع فصائل المقاومة لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة، مؤكدًا أن الشعب اليمني سيظل داعمًا للقضية الفلسطينية حتى تحقيق النصر.

وصباح اليوم، أعلن حرس الثورة الاسلامية استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قصف صهيوني استهدف العاصمة الإيرانية طهران فجر اليوم.

ولاحقاً نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس "إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية، رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

وختم بيان الحركة بالقول "إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد".
رقم : 1151083
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تشييع جثمان الشهيد اسماعيل هنية يوم غد في طهران
تشييع جثمان الشهيد اسماعيل هنية يوم غد في طهران
اجتماع طارىء للجنة الامن القومي الايراني عقب عملية اغتيال اسماعيل هنية
اجتماع طارىء للجنة الامن القومي الايراني عقب عملية اغتيال اسماعيل هنية
31 تموز 2024
القوى الفلسطينية تعلن الإضراب الشامل والخروج بمسيرات تنديدا باغتيال القائد الشهيد هنية
القوى الفلسطينية تعلن الإضراب الشامل والخروج بمسيرات تنديدا باغتيال القائد الشهيد هنية
31 تموز 2024
بيان أولي لحزب الله حول العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية
بيان أولي لحزب الله حول العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية
31 تموز 2024
الخارجية الإيرانية: دماء الشهيد هنية لن تذهب هدراً
الخارجية الإيرانية: دماء الشهيد هنية لن تذهب هدراً
31 تموز 2024
نتنياهو يوجه وزراءه بعدم التعليق على اغتيال هنية
نتنياهو يوجه وزراءه بعدم التعليق على اغتيال هنية
31 تموز 2024
انصار الله: اغتيال القائد اسماعيل هنية جريمة إرهابية وانتهاك صارخ للقوانين
انصار الله: اغتيال القائد اسماعيل هنية جريمة إرهابية وانتهاك صارخ للقوانين
31 تموز 2024
استشهاد القائد المجاهد اسماعيل هنية في عملية ارهابية في طهران
استشهاد القائد المجاهد اسماعيل هنية في عملية ارهابية في طهران
31 تموز 2024
بزشکیان: يجب أن ينتهي الظلم علی المسلمین بتعاون الدول الإسلامية
بزشکیان: يجب أن ينتهي الظلم علی المسلمین بتعاون الدول الإسلامية
30 تموز 2024
قسد تطلق سراح متزعمين دواعش من الهول بعضهم عراقيون محكومون بالإعدام
قسد تطلق سراح متزعمين دواعش من الهول بعضهم عراقيون محكومون بالإعدام
30 تموز 2024
اعتقال 10 اشخاص من حركة
اعتقال 10 اشخاص من حركة 'القربان' في ميسان
30 تموز 2024
الاحتلال في ورطة بسبب اقتحام بيت ليد.. زعيم المعارضة:
الاحتلال في ورطة بسبب اقتحام بيت ليد.. زعيم المعارضة: 'إسرائيل' بخطر وجودي
30 تموز 2024
القانون الإنساني الدولي يحظر تفجير جيش الاحتلال خزان المياه برفح
القانون الإنساني الدولي يحظر تفجير جيش الاحتلال خزان المياه برفح
30 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات