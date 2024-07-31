صنعاء تعلن الحداد ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام باستشهاد هنية

وأدان المشاط في بيان نعي، جريمة الاغتيال الآثمة التي أقدم عليها العدو الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن العدو يعيش حالة من التخبط والفشل على جميع الأصعدة منذ السابع من أكتوبر.



وأكد أن استشهاد القائد هنية يمثل خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بأسرها.



كما أكد أن اليمن سيقف بكل قوة إلى جانب المجاهدين في حركة حماس وكل محور المقاومة، مشددًا على أن العدو الصهيوني والأمريكي يجب أن يتحملوا مسؤولية توسيع ساحة الحرب والمواجهة، بما في ذلك موجة الاغتيالات ضد قيادات المقاومة.



ودعا المشاط إلى الوحدة والتضامن بين جميع فصائل المقاومة لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة، مؤكدًا أن الشعب اليمني سيظل داعمًا للقضية الفلسطينية حتى تحقيق النصر.



وصباح اليوم، أعلن حرس الثورة الاسلامية استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قصف صهيوني استهدف العاصمة الإيرانية طهران فجر اليوم.



ولاحقاً نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس "إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية، رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".



وختم بيان الحركة بالقول "إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد".