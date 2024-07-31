مقتدى الصدر عن اغتيال إسماعيل هنية: انتصار الدم على الإرهاب

وقال السيد الصدر في تغريدة: "وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنْ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، نودع بكل فخر واعتزاز شهيداً فذاً ومجاهداً شجاعاً نذر نفسه لمحاربة العدو الصهيوني لتحرير كامل الأرض الفلسطينية المغتصبة: الأخ المجاهد إسماعيل هنية بعد كوكبة من شهداء العز والفخر الذين ضحوا بكل غال ونفيس من أجل القضية الفلسطينية العادلة ومن أجل تحرير القدس من يد الغاصب.



وأضاف، "ونسأل الله أن يمن على ذويهم بالصبر والسلوان وأن تكون دماء شهدائنا الأبرار بداية لإنتصار الحق في غزة وفلسطين. وإنه لإنتصار للدم على الإرهاب كما انتصر دم سيدهم الإمام الحسين عليه السلام على سيف الظلم الأموي الإرهابي الملعون. اللهم فمن على المستضعفين واجعلهم من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك كما وعدتهم إنك لا تخلف الميعاد.

