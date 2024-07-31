الأمم المتحدة: “إسرائيل” ترتكب انتهاكات مروعة بحق الأسرى الفلسطينيين

ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك قوله في تقرير نشر اليوم: إن “آلاف الفلسطينيين أبعدوا قسراً عن قطاع غزة وتم اقتيادهم إلى مراكز اعتقال في “إسرائيل”، حيث تعرض الكثير منهم للتعذيب ولقي العشرات حتفهم”.



وأشار التقرير إلى مجموعة من الأفعال المروعة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، مثل الإيهام بالغرق وإطلاق الكلاب عليهم، موضحاً أن “ما لا يقل عن 53 من هؤلاء المعتقلين توفوا في مراكز احتجاز وسجون “إسرائيل”.



وندد التقرير بهذه الأفعال المروعة ضد المعتقلين الفلسطينيين، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان.



ومنذ بدء عدوانه على قطاع غزة اعتقل الاحتلال أكثر من 10 آلاف فلسطيني في الضفة الغربية والآلاف من قطاع غزة، واستشهد في معتقلات الاحتلال 18 أسيراً ممن تم الكشف عن هوياتهم، إضافة إلى العشرات من أسرى غزة الذين لم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم.