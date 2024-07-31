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الأربعاء 31 تموز 2024 ساعة 11:56

الحكومة الإيرانية تعلن الحداد العام 3 أيام

الحكومة الإيرانية تعلن الحداد العام 3 أيام
وكانت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، استشهاد اسماعيل هنية في طهران.

وبحسب وكالة تسنيم فإن العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية أعربت في بيان لها، عن تعازيها للشعب الفلسطيني البطل والأمة الإسلامية ومناضلي محور المقاومة والشعب الإيراني الشريف، وقالت:

استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء المجاهد العظيم "السيد الدكتور إسماعيل هنية" رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المحترم وأحد حراسه الشجعان في مكان إقامته بطهران جراء عمل إرهابي قام به الكيان الصهيوني الجبان والمجرم.

كان الشهيد هنية من بين الشخصيات البارزة ضمن حوالي 110 وفود أجنبية تمت دعوتهم من قبل مجلس الشورى الإسلامي للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الرابع عشر للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث زار ايران عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، وخاصة بعد عملية طوفان الأقصى التاريخية.

أظهرت هذه الجريمة أن العصابة الصهيونية المجرمة والإرهابية، لا تتردد في ارتكاب أي جريمة دون الاكتراث للقواعد والأنظمة الدولية من أجل لتغطية على الهزائم المذلة في الحرب المستمرة 9 أشهر في غزة، والتي أدت إلى إبادة عشرات الآلاف من النساء والرجال والأطفال الفلسطينيين.
 
رقم : 1151106
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