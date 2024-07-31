الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 31 تموز 2024 ساعة 12:54

كتائب القسام: اغتيال هنية ينقل المعركة لأبعاد جديدة

كتائب القسام: اغتيال هنية ينقل المعركة لأبعاد جديدة
واكدت الكتائب في بيان لها، اليوم الأربعاء: إن العدو قد أخطأ التقدير بتوسيعه لدائرة العدوان واغتيال قادة المقاومة في مختلف الساحات وانتهاك سيادة دول المنطقة، وإن المجرم نتنياهو الذي أعماه جنون العظمة يسير بكيان الاحتلال نحو الهاوية ويعجّل بانهياره وزواله عن أرض فلسطين مرة وإلى الأبد.

وشددت على أنه آن لهذه العربدة الصهيونية أن تتوقف، وأن يتم لجم هذا العدو الهائج، وأن تقطع يده التي تعبث هنا وهناك ليرتدع عن عدوانه، مشددة على أن جرائم العدو المتواصلة في مختلف الساحات تدق ناقوس الخطر لدى كل دول وشعوب المنطقة.

وقالت: لا بد أن تكون حافزاً للجميع لدعم وإسناد المقاومة في فلسطين لأنها خط الدفاع المتقدم عن الأمة بأسرها، ولذا يحاول العدو جاهداً كسرها وإخضاعها للتفرغ للعدوان الأكبر على دول وشعوب الأمة.

وزفت الكتائب بأسمى آيات الفخر والعزة إلى أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد، وإلى جماهير أمتنا العربية والإسلامية ومقاومتها الباسلة، وإلى أحرار العالم، الشهيد القائد المجاهد إسماعيل هنية قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس، والذي ارتقى شهيداً إثر عملية اغتيالٍ صهيونيةٍ جبانة استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، وإننا إزاء هذه الجريمة النازية نؤكد على ما يلي:

وأشارت إلى أن القائد المجاهد “أبو العبد” ارتقى بعد مسيرةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحيات، واكب خلالها مختلف مراحل تطور الحركة ومسيرتها الجهادية، وكان له في مختلف المحطات إسهاماتٌ وبصماتٌ واضحة، وقدم خلال مشواره الكثير لقضيتنا الفلسطينية، وكان له دورٌ مهم في تعزيز المقاومة وتوحيد جهود أبناء الأمة وحشد طاقاتهم وتوجيه البوصلة نحو القدس، ليُختم له بالشهادة في أشرف المعارك “معركة طوفان الأقصى” التي يخوضها شعبنا وأحرار أمتنا دفاعاً عن الأقصى والمقدسات.

وقالت: إن دماء قائدنا إسماعيل هنية التي تختلط اليوم مع دماء أطفال غزة ونسائها وشبابها وشيوخها، ومع دماء أبناء ومجاهدي شعبنا وأمتنا، لتؤكد بأن المقاومة وقادتها هم في قلب المعركة جنباً إلى جنب مع أبناء شعبهم.

وشددت على أن هذه الدماء الطاهرة العزيزة على الله حتماً لن تذهب هدراً، بل ستكون نبراساً على طريق التحرير، وسيدفع العدو ثمن عدوانه من دمائه في غزة والضفة وفي داخل كيانه المسخ وفي كل مكان تصل إليه أيدي مجاهدي شعبنا وأمتنا بإذن الله تعالى.
رقم : 1151117
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تشييع جثمان الشهيد اسماعيل هنية يوم غد في طهران
تشييع جثمان الشهيد اسماعيل هنية يوم غد في طهران
اجتماع طارىء للجنة الامن القومي الايراني عقب عملية اغتيال اسماعيل هنية
اجتماع طارىء للجنة الامن القومي الايراني عقب عملية اغتيال اسماعيل هنية
31 تموز 2024
القوى الفلسطينية تعلن الإضراب الشامل والخروج بمسيرات تنديدا باغتيال القائد الشهيد هنية
القوى الفلسطينية تعلن الإضراب الشامل والخروج بمسيرات تنديدا باغتيال القائد الشهيد هنية
31 تموز 2024
بيان أولي لحزب الله حول العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية
بيان أولي لحزب الله حول العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية
31 تموز 2024
الخارجية الإيرانية: دماء الشهيد هنية لن تذهب هدراً
الخارجية الإيرانية: دماء الشهيد هنية لن تذهب هدراً
31 تموز 2024
نتنياهو يوجه وزراءه بعدم التعليق على اغتيال هنية
نتنياهو يوجه وزراءه بعدم التعليق على اغتيال هنية
31 تموز 2024
انصار الله: اغتيال القائد اسماعيل هنية جريمة إرهابية وانتهاك صارخ للقوانين
انصار الله: اغتيال القائد اسماعيل هنية جريمة إرهابية وانتهاك صارخ للقوانين
31 تموز 2024
استشهاد القائد المجاهد اسماعيل هنية في عملية ارهابية في طهران
استشهاد القائد المجاهد اسماعيل هنية في عملية ارهابية في طهران
31 تموز 2024
بزشکیان: يجب أن ينتهي الظلم علی المسلمین بتعاون الدول الإسلامية
بزشکیان: يجب أن ينتهي الظلم علی المسلمین بتعاون الدول الإسلامية
30 تموز 2024
قسد تطلق سراح متزعمين دواعش من الهول بعضهم عراقيون محكومون بالإعدام
قسد تطلق سراح متزعمين دواعش من الهول بعضهم عراقيون محكومون بالإعدام
30 تموز 2024
اعتقال 10 اشخاص من حركة
اعتقال 10 اشخاص من حركة 'القربان' في ميسان
30 تموز 2024
الاحتلال في ورطة بسبب اقتحام بيت ليد.. زعيم المعارضة:
الاحتلال في ورطة بسبب اقتحام بيت ليد.. زعيم المعارضة: 'إسرائيل' بخطر وجودي
30 تموز 2024
القانون الإنساني الدولي يحظر تفجير جيش الاحتلال خزان المياه برفح
القانون الإنساني الدولي يحظر تفجير جيش الاحتلال خزان المياه برفح
30 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات