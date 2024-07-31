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الأربعاء 31 تموز 2024 ساعة 13:17

إضراب وحداد في مخيمات لبنان استنكارا لجريمة اغتيال هنية

إضراب وحداد في مخيمات لبنان استنكارا لجريمة اغتيال هنية
وأعلنت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان الإضراب العام ودعت إلى تنظيم المسيرات والاعتصامات في المخيمات تنديدا بجريمة اغتيال هنية، وقالت أن العدو الصهيوني الغاشم بفعلته الإجرامية هذه، التي تضاف الى سجله الإجرامي والإرهابي الكبير ويؤكد بأن لا حدود جغرافية لعدوانه ولا حدود وخطوط حمر لإجرامه وإرهابه.

وتوالت المواقف الفلسطينية المنددة بالاغتيال وأبرزها من حركة "فتح" في لبنان التي وصفت الجريمة بأنها بشعة وجبانة، بينما اعتبر التيار الإصلاحي لحركة "فتح"، أن نضال شعبنا سيتواصل، مهما عظمت التضحيات، حتى تحقيق حلم شعبنا في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعت الفصائل الوطنية والإسلامية إلى المزيد من الوحدة وتناسي الخلافات. وقال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر أن استشهاد هنية لن يزيدنا إلا إصراراً وتصميماً على مواصلة الكفاح والمقاومة حتى التحرير والنصر.

وفيما نعت حركة حماس هنية، دانت الجريمة كل من الجبهة الديمقراطية، جبهة التحرير الفلسطينية، الجهاد الإسلامي، حركة الانتفاضة الفلسطينية، كما دان الجريمة نائبا صيدا اسامة سعد وعبد الرحمن البزري وكذلك فعلت الجماعة الإسلامية.
رقم : 1151120
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