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الأربعاء 31 تموز 2024 ساعة 14:30

الصحة في غزة: شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 39445

الصحة في غزة: شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 39445
وفي اليوم الـ299 من حرب الإبادة الإسرائيلية ضد القطاع، أكدت الوزارة وصول 45 شهيداً و77 جريحاً إلى المستشفيات، خلال الساعات الـ24 السابقة.
 
وفي غضون ذلك، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وسط تعذّر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، بسبب تراكم الأنقاض في الشوارع، والقصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل على مختلف أنحاء القطاع.
 
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد شنّ عدة غارات ضدّ مناطق مختلفة من قطاع غزة. ففي مدينة غزة، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي المناطق الشرقي لحي التفاح، شرقي المدينة.
 
واستهدف الاحتلال بالقصف المدفعي شرقي حي الزيتون، جنوبي شرقي مدينة غزة، وجنوبي حي الصبرة، جنوبيها. كذلك، أطلق الطيرات المروحي الإسرائيلي النار على غربي محور "نتساريم"، جنوبي غربي المدينة.
 
وفي وسط القطاع، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي شرقي مخيم البريج، بينما أطلقت طائرات "الكواد كابتر" التابعة للاحتلال شرقي مخيم المغازي.
 
وقصفت مدفعية الاحتلال أيضاً، المناطق الشرقية لدير البلح. كذلك، ارتقى 10 شهداء على الأقل، في قصف للاحتلال استهدف سيارةً مدنيةً قرب مدخل بلدة الزوايدة.
 
أما في جنوبي القطاع، فاستشهد 3 أشخاص في إثر استهداف الاحتلال، مجموعتين من الأشخاص في حي تل السلطان، غربي مدينة رفح. 
 
ووصل عدد من الإصابات إلى مستشفى تابع للصليب الأحمر، بعد إطلاق نار من آليات الاحتلال في اتجاه خيام النازحين في مواصي رفح، غربي المدنية.
رقم : 1151130
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