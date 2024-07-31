ردود الأفعال الدولية على اغتيال الشهيد هنية

أكد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي، أنّ كيان الاحتلال الإسرئيلي المجرم الإرهابي "أعدّ لنفسه عقاباً قاسياً" عبر اعتدائه على العاصمة طهران واغتياله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية.

وشدد السيد خامنئي على أنّ الثأر لدماء هنية "من واجب إيران، لأنّه استشهد على أرضنا"، مضيفاً أنّ اغتيال هنية الذي كان ضيفاً في طهران "هو فاتحة لعقوبة شديدة جلبها الأعداء على أنفسهم".

وتابع السيد خامنئي مؤكداً أنّ الشهيد "قضى عمره في النضال، وكان مستعداً للشهادة، وقدّم أبناءه وذويه على هذا الطريق"، مشيراً إلى أنّ "جبهة المقاومة العظيمة في حداد".

نعى الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، رئيس المجلس السياسي لحركة حماس، الشهيد القائد إسماعيل هنية، قائلاً: "إيران تنعى شريكها في الأحزان والأفراح، الرفيق الدائم ،والفخور في درب المقاومة". وقال بزشکیان: "بالأمس رفعت يد شهيد القدس الحاج إسماعيل هنية المنتصرة، واليوم يجب أن أدفنه على كتفي"، مضيفاً أنّ "الاستشهاد هو فن رجال الله، والعلاقة بين شعبي إيران وفلسطين الفخورين ستكون أقوى من أي وقت مضى". كما أكّد بزشکیان ثبات الجمهورية الإسلامية في إيران، في الدفاع عن سلامة أراضيها وشرفها، وعزمها على جعل "الغزاة الإرهابيين يندمون على أعمالهم الجبانة". من جهته، شدّد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الايراني، إبراهیم رضائي، على أنّ "اغتيال هنية عمل جبان، وسيلقى فاعلوه الرد من دون شك"، مشيراً إلى أنّ "اللجنة ستعقد اجتماعاً طارئاً بشأن الاغتيال". وفي لبنان أدانت الحكومة اللبنانية، عقب انتهاء جلستها اليوم، اغتيال هنية، ورأت فيه توسيعاً لدائرة الخطر.