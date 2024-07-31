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الأربعاء 31 تموز 2024 ساعة 19:28

الحية: حماس ماضية في طريق المقاومة على خطى القادة والشهداء حتى التحرير

الحية: حماس ماضية في طريق المقاومة على خطى القادة والشهداء حتى التحرير
وأشار الحية إلى أنّ الاحتلال حاول منذ بداية "طوفان الأقصى" عزل المقاومة، لكنه تفاجأ بأن هنية يتنقل بين عواصم العالم، لافتاً إلى أنّ هنية بذل حياته من أجل دينه ووطنه، وقضى نحبه في ظروف استثنائية، ومؤكداً أن شعبه وأمته سيفتقدانه.
 
وشدّد الحية على أنّ  الاحتلال، بعد فشله، يحاول الهروب إلى الأمام عبر محاولته إشعال المنطقة، وأنه يتحدّى العالم بأسره بعد استهداف لبنان وإيران لأنه يعلم أن عمله لن يمر، وأن المقاومة وإيران ولبنان لن يمرروا له اغتيال هنية.
 
وشدد القيادي في حماس على أنّ من سيحمل الراية بعد هنية سيمشي على الدرب نفسه ويمضي على طريق المقاومة، موجّهاً رسالة طمأنة إلى الأمة بأنّ حماس والمقاومة ماضيتان وفق استراتيجية واضحة لا تنحرف باستشهاد قائد أو 10 من القادة.
 
وأكد الحية أنّ "خيار حماس مع العدو هو المقاومة ولا يوجد خيار آخر"، معاهداً الشعب الفلسطيني المضي على طريق المقاومة على خطى القادة والشهداء حتى التحرير، و"أن تبقى فلسطين قبلتنا السياسية والمسجد الأقصى قبلتنا".
 
ولفت الحية إلى أن "العدو سلّم الضفة للمتطرفين الصهاينة"، مؤكداً أنه "لا خيار أمامنا سوى القتال"، داعياً الفصائل الفلسطينية إلى التوحد على خيار البندقية بوصفه الخيار الوحيد.
 
وعن المعطيات المتوفرة حول الحادثة، أكد الحية أنّ اغتيال هنية تم بواسطة صاروخ أصاب مكان إقامته بشكل مباشر، مؤكداً انتظار التحقيقات الكاملة من السلطات الإيرانية بشأن الاغتيال.
 
وبالحديث عن المفاوضات، قال الحية إن هنية هو "رأس الدبلوماسية وكان يدير السياسة ونستلهم منه الإرشادات"، ولكن "قيادة الحركة هي من يرسم مسار المفاوضات"، موضحاً أنه "عندما نقول إننا نريد وقف العدوان، فإن ذلك من أجل شعبنا وليس ضعفاً". وأكد الحية أنّ نتنياهو هو الذي وضع شروطاً جديدة عطلت التوصل إلى اتفاق.
 
وأكد الحية أنّ الجميع لا يريد حرباً إقليمية، مذكراً بأنّ من يتحمل المسؤولية اليوم هو من أشعل المنطقة، ومشدداً على أنه  إذا لم تقطع اليد التي أطلقت الصاروخ على إسماعيل هنية، فإن العدو سيتمادى في أماكن أخرى.
 
ووجّه الحية التحية إلى "المقاومة الإسلامية في العراق" وبقية جبهات الإسناد في اليمن ولبنان، مشيداً بكل من يحاصر الاحتلال ويطلق عليه طلقة.
 
وكان حرس الثورة الإيراني قد أعلن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية نتيجة اغتيال صهيوني استهدفه في العاصمة طهران، فجر اليوم.
 
ولاحقاً، نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس "إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم، الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية، رئيس الحركة، الذي قضى في استهداف صهيوني غادر طال مقر إقامته في طهران بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".
 
رقم : 1151167
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