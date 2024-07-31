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الأربعاء 31 تموز 2024 ساعة 19:38

بعمليات مشتركة.. المقاومة الفلسطينية تستهدف جنود الاحتلال وآلياته في رفح

بعمليات مشتركة.. المقاومة الفلسطينية تستهدف جنود الاحتلال وآلياته في رفح
كما استهدفت القسام، خلال الاشتباك، وبقذيفة "الياسين 105"، دبابةً إسرائيلية من نوع "ميركافا"، تواجدت لتأمين القوة، وفور وصول قوة الإنقاذ، تم دك المكان ومحيطه بقذائف الهاون.
 
كما تمكن عناصر من القسام، بالاشتراك مع عناصر من سرايا القدس، في مخيم الشابورة، في مدينة رفح، من الاشتباك مع قوة صهيونية والإجهاز على أحد الجنود من مسافة الصفر، إضافةً إلى استهداف دبابة من نوع "ميركافا 4"، بقذيفة "الياسين 105"، ودك محيط مكان العملية بقذائف الهاون.
 
وأعلنت سرايا القدس عن قصفها بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات العدو الصهيوني على خط الإمداد في محور "نتساريم".
 
من جهتها أعلنت كتائب شهداء الأقصى، عن قصفها بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 60"، جنود وآليات العدو المتمركزة على تلة الحشاشين غرب مدينة رفح.
 
كما استهدفت قوات الشهيد عمر القاسم، بوابل من قذائف الهاون، تجمعاً لآليات الاحتلال، المتوغلة في حي السلام شرق مدينة رفح جنوبي القطاع.
رقم : 1151172
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