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الأربعاء 31 تموز 2024 ساعة 19:41

المقاومة تستهدف قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية بعمليات نوعية

المقاومة تستهدف قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية بعمليات نوعية
وتبنّت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيانٍ مقتضب، تمكّن مجاهديها من تنفيذ عمليتَي إطلاق نار في الخليل، أصابت الأولى مستوطناً صهيونياً من المسافة صفر، وذلك قرب مستوطنة "كريات أربع"، فيما استهدفت الثانية قوةً من "جيش" الاحتلال قرب المسجد الإبراهيمي الشريف في المدينة الواقعة جنوبي الضفة الغربية.
 
وأشارت وسائل إعلامٍ فلسطينية محلية إلى أنّ العمليتين "باكورة الرد السريع على عملية الاغتيال الجبانة التي طالت القائد الوطني الكبير، الشهيد إسماعيل هنية".
 
بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى، تمكّن مقاتليها من استهداف تجمع لجنود الاحتلال على "جبل جرزيم" بالأسلحة الرشاشة، محققين إصابات مباشرة في صفوفهم، وذلك رداً على جرائم العدو الصهيوني "بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية واغتيال قادة المقاومة" وضمن معركة "طوفان الأقصى".
 
وقالت سرايا القدس - كتيبة جنين، عقب الإعلان عن اغتيال الشهيد إسماعيل هنية، إنها تمكنت من استهداف مستوطنة "شاكيد" بصليات كثيفة من الرصاص .
 
ومن جهتها، أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية، إلقاء زجاجات حارقة تجاه مركبات المستوطنين قرب مستوطنة "مجداليم" قرب نابلس، شمالي وسط الضفة الغربية.
 
وتشهد مدن الضفة الغربية ومخيماتها إضراباً شاملاً، حداداً على اغتيال الشهيد إسماعيل هنية، استجابة لدعوة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية. في حين شدد الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته في مختلف المحافظات وأغلق مداخل قرى ومدن فلسطينية ببوابات حديدية بالتزامن مع عمليتَي إطلاق النار.
 
وكانت حركة حماس أعلنت استشهاد رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في اغتيالٍ صهيوني استهدفه في العاصمة الإيرانية طهران، فجر اليوم الأربعاء،خلال زيارة قام بها هنية إلى طهران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
 
رقم : 1151173
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