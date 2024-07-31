الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 31 تموز 2024 ساعة 20:02

بعثة ايران الاممية: الرد على اغتيال هنية سيكون بعمليات خاصة

بعثة ايران الاممية: الرد على اغتيال هنية سيكون بعمليات خاصة
وعلقت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في منشور على منصة "إكس" على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، وقالت: الرد على الاغتيال سيكون بعمليات خاصة؛ ولكن أصعب ويبعث على الندم.
 
وفي نفس السياق، قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة سعيد إيرواني: لن نتردد في استخدام حقنا للرد بشكل عاجل وحاسم على جريمة الكيان الصهيوني، داعيا إلى عقد اجتماع عاجل في مجلس الأمن لمناقشة العدوان الإسرائيلي.
 
واضاف إيرواني: لا يمكن تجاهل دور الولايات المتحدة في هذه الجريمة كحليف استراتيجي وداعم للكيان الصهيوني.
 
وعقب استشهاد هنية، أصدرت الحكومة الإيرانية بيانا وأعلنت الحداد العام لمدة ثلاثة أيام.
 
وصباح اليوم، أعلن حرس الثورة الاسلامية في إيران استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قصف صهيوني استهدف العاصمة الإيرانية طهران فجر اليوم.
 
ولاحقاً نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس "إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية، رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".
 
وختم بيان الحركة بالقول "إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد".
 
وجاء الاغتيال خلال زيارة قام بها هنية إلى طهران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، وبعد لقاء جمعه أمس مع قائد الثورة الإسلامية اية الله السيد علي خامنئي، وبعد ساعات من اعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت أدّى إلى استشهاد وجرح مدنيين، وأعلن الاحتلال أنه محاولة لاغتيال أحد قيادات المقاومة الإسلامية في لبنان.
رقم : 1151180
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حزب الله يزف القائد الجهادي السيد فؤاد شكر شهيداً كبيراً على طريق القدس
حزب الله يزف القائد الجهادي السيد فؤاد شكر شهيداً كبيراً على طريق القدس
تشييع جثمان الشهيد اسماعيل هنية يوم غد في طهران
تشييع جثمان الشهيد اسماعيل هنية يوم غد في طهران
31 تموز 2024
اجتماع طارىء للجنة الامن القومي الايراني عقب عملية اغتيال اسماعيل هنية
اجتماع طارىء للجنة الامن القومي الايراني عقب عملية اغتيال اسماعيل هنية
31 تموز 2024
القوى الفلسطينية تعلن الإضراب الشامل والخروج بمسيرات تنديدا باغتيال القائد الشهيد هنية
القوى الفلسطينية تعلن الإضراب الشامل والخروج بمسيرات تنديدا باغتيال القائد الشهيد هنية
31 تموز 2024
بيان أولي لحزب الله حول العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية
بيان أولي لحزب الله حول العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية
31 تموز 2024
الخارجية الإيرانية: دماء الشهيد هنية لن تذهب هدراً
الخارجية الإيرانية: دماء الشهيد هنية لن تذهب هدراً
31 تموز 2024
نتنياهو يوجه وزراءه بعدم التعليق على اغتيال هنية
نتنياهو يوجه وزراءه بعدم التعليق على اغتيال هنية
31 تموز 2024
انصار الله: اغتيال القائد اسماعيل هنية جريمة إرهابية وانتهاك صارخ للقوانين
انصار الله: اغتيال القائد اسماعيل هنية جريمة إرهابية وانتهاك صارخ للقوانين
31 تموز 2024
استشهاد القائد المجاهد اسماعيل هنية في عملية ارهابية في طهران
استشهاد القائد المجاهد اسماعيل هنية في عملية ارهابية في طهران
31 تموز 2024
بزشکیان: يجب أن ينتهي الظلم علی المسلمین بتعاون الدول الإسلامية
بزشکیان: يجب أن ينتهي الظلم علی المسلمین بتعاون الدول الإسلامية
30 تموز 2024
قسد تطلق سراح متزعمين دواعش من الهول بعضهم عراقيون محكومون بالإعدام
قسد تطلق سراح متزعمين دواعش من الهول بعضهم عراقيون محكومون بالإعدام
30 تموز 2024
اعتقال 10 اشخاص من حركة
اعتقال 10 اشخاص من حركة 'القربان' في ميسان
30 تموز 2024
الاحتلال في ورطة بسبب اقتحام بيت ليد.. زعيم المعارضة:
الاحتلال في ورطة بسبب اقتحام بيت ليد.. زعيم المعارضة: 'إسرائيل' بخطر وجودي
30 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات