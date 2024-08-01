استشهاد مستشار عسكري إيراني في الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية

واستشهد "ميلاد بيدي"، أحد المستشارين العسكريين الإيرانيين في العدوان الصهيوني الذي استهدف مساء الثلاثاء الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.



وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله زفت مساء الأربعاء، القائد الجهادي الكبير، فؤاد شكر (السيد محسن)، ‎شهيداً كبيراً على طريق القدس.



وقدّمت المقاومة الشهيد القائد شكر "عنواناً لالتزامها الحاسم وعزمها الراسخ‎ ‎على مواصلة الجهاد حتى تحرير ‏الأرض والمقدسات والإنسان من ظلم ووحشية هذا الكيان الغاصب والمجرم ‏والقاتل".



وقدّمته أيضاً "رمزاً من رموزها الكبار من صانعي انتصاراتها وقوتها واقتدارها ومن قادة ‏ميادينها الذين ما تركوا الجهاد حتى النفس الأخير".