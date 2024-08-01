الصفحة الرئيسية
0
الخميس 1 آب 2024 ساعة 07:30

المرجع مكارم شيرازي يدعو لمعاقبة الكيان الصهيوني بشدة

المرجع مكارم شيرازي يدعو لمعاقبة الكيان الصهيوني بشدة
وجاء في رسالة نشرها المكتب الإعلامي لآية الله مكارم شيرازي الاربعاء: نبأ الاغتيال الجبان واستشهاد الاخ المجاهد السيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وعدد من من قادة ومجاهدي جبهة المقاومة في لبنان والعراق كان باعثا على الاسى والاسف.

وأضاف: إن مقاومة شعوب المنطقة المسلمة وحركتها المجاهدة ضد المعتدين والمحتلين، جعلت العدو الصهيوني يائسا لدرجة أنه أطاح بسمعته الزائفة، بانتهاكه كافة المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية والإنسانية، فمن جهة يحاول التغطية على ضعفه بقصف وقتل العزل والنساء والأطفال المظلومين، ومن ناحية أخرى يحاول إضعاف جبهة المقاومة من خلال اغتيال قادة المقاومة.

وأضاف آية الله مكارم شيرازي: ولكن كما وعد الله تعالى سيبلغ المؤمنون احدى الحسنيين اما حلاوة النصر واما سعادة الشهادة وكلاهما زاخران بالخير، ولكن ما ينتظر الظالمين هو الهزيمة والعذاب الإلهي الذي سيحل بهم على أيدي الأمة الإسلامية إن شاء الله.

وتابع: بالطبع، من الضروري أن تقوم القوات العسكرية والأمنية القوية في إيران بمعاقبة العدو الحاقد بكل شدة انتقاما لدم ضيف إيران الإسلامية الذي اريق ظلما.

وفي الختام دعا المرجع الديني، الباري تعالى بالدرجات العلى للشهداء، والصبر والاجر لذويهم خاصة شعب فلسطين المظلوم، والعزة والقوة للأمة الإسلامية.
رقم : 1151258
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الفصائل الفلسطينية تعزّي بالشهيد شكر: اغتيال القادة يقوّي المقاومة في كل الساحات
الفصائل الفلسطينية تعزّي بالشهيد شكر: اغتيال القادة يقوّي المقاومة في كل الساحات
بدء مراسم تشييع الشهيد اسماعيل هنية في طهران
بدء مراسم تشييع الشهيد اسماعيل هنية في طهران
1 آب 2024
بعثة لبنان: الاعتداءات الإسرائيلية تهدد بجرّ المنطقة إلى حرب لا يمكن حصر نيرانها
بعثة لبنان: الاعتداءات الإسرائيلية تهدد بجرّ المنطقة إلى حرب لا يمكن حصر نيرانها
1 آب 2024
استشهاد مستشار عسكري إيراني في الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية
استشهاد مستشار عسكري إيراني في الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية
1 آب 2024
الرئيس الفنزويلي لقادة المعارضة: أيديكم ملطخة بالدماء ولن تصلوا أبدا إلى السلطة
الرئيس الفنزويلي لقادة المعارضة: أيديكم ملطخة بالدماء ولن تصلوا أبدا إلى السلطة
1 آب 2024
مجلس الأمن يناقش اغتيال هنية.. تنديد دولي وتحذير أممي من التصعيد
مجلس الأمن يناقش اغتيال هنية.. تنديد دولي وتحذير أممي من التصعيد
1 آب 2024
حزب الله يزف القائد الجهادي السيد فؤاد شكر شهيداً كبيراً على طريق القدس
حزب الله يزف القائد الجهادي السيد فؤاد شكر شهيداً كبيراً على طريق القدس
31 تموز 2024
تشييع جثمان الشهيد اسماعيل هنية يوم غد في طهران
تشييع جثمان الشهيد اسماعيل هنية يوم غد في طهران
31 تموز 2024
اجتماع طارىء للجنة الامن القومي الايراني عقب عملية اغتيال اسماعيل هنية
اجتماع طارىء للجنة الامن القومي الايراني عقب عملية اغتيال اسماعيل هنية
31 تموز 2024
القوى الفلسطينية تعلن الإضراب الشامل والخروج بمسيرات تنديدا باغتيال القائد الشهيد هنية
القوى الفلسطينية تعلن الإضراب الشامل والخروج بمسيرات تنديدا باغتيال القائد الشهيد هنية
31 تموز 2024
بيان أولي لحزب الله حول العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية
بيان أولي لحزب الله حول العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية
31 تموز 2024
الخارجية الإيرانية: دماء الشهيد هنية لن تذهب هدراً
الخارجية الإيرانية: دماء الشهيد هنية لن تذهب هدراً
31 تموز 2024
نتنياهو يوجه وزراءه بعدم التعليق على اغتيال هنية
نتنياهو يوجه وزراءه بعدم التعليق على اغتيال هنية
31 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات