قائد الثورة اقام الصلاة على جثمان الشهيد اسماعيل هنية

وكانت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية قد اعلنت في الساعات الاولى من صباح يوم الاربعاء في بيان ان اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس واحد حراسه، قد استشهدا في مقر اقامتهما في طهران على اثر اصابة هذا المقر. موضحة ان اسباب وابعاد الحادث هي قيد الدراسة على ان يتم تاليا الاعلان عن نتائجها.



وكان قائد الثورة قد قال في بيان عقب استشهاد اسماعيل هنية ان الكيان الصهيوني المجرم والارهابي وبهذا العمل، قد مهد لانزال عقاب صارم به، ونرى ان من واجبنا الثار لدمه الذي استشهد في اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية.