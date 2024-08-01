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الخميس 1 آب 2024 ساعة 07:54

قاليباف يحمل الادارة الامريكية مسوؤلية جريمة اغتيال "اسماعيل هنية" في طهران

قاليباف يحمل الادارة الامريكية مسوؤلية جريمة اغتيال "اسماعيل هنية" في طهران
ان قاليباف قال في كلمة القاها اليوم الخميس في مراسم تشييع جثمان الشهيد هنية: ان الشهيد هنية وفي زيارته الى ايران قبل شهرين او ثلاثة اشهر، تحدث في لقائي معه عن جرائم الكيان الصهيوني القاتل وقال ان رايتم المقاومة اليوم في غزة ومن ان جميع الناس واكثر من مليوني انسان صامدون ولا يغادرون غزة، فان السبب الوحيد هو ان هؤلاء الناس قد تربوا ونشاوا على ثقافة القرآن ومدرسة اهل البيت (ع).

وتابع ان هذه الثقافة هي التي تعرض اليوم وجود وفلسفة وجود الكيان الصهيوني للخطر، وترسم معالم زواله أمام اعين العالم سواء اصدقاء فلسطين او حماة هذا الكيان، وقد عرف الكل ماهية وطبيعة هذا الكيان.

واوضح قاليباف: "اننا راينا مع عملية طوفان الاقصى ان عناصر بقاء وفلسفة وجود الكيان الصهيوني المجرم قد انهارت.. رأيتم كيف ان عددا قليلا من المقاتلين، نفذوا هذه العملية وحطموا هيمنة الكيان الصهيوني".

واكد ان فصائل المقاومة وبقدراتها النابعة من الناس، تعمل بواجبها الديني في مواجهة العدو الصهيوني، وهي التي تقرر وترى ان النصر الالهي قريب.

واعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي، ان اغتيال قادة المقاومة في لبنان وطهران، هو مؤشر  على ضعف الكيان الصهيوني وقال: ان هذه الاغتيالات والاجراءات، لا اثر لها على مسار حركتنا.

واشار قاليباف الى تصريحات قائد الثورة الاسلامية من ان عهد "اضرب واهرب" قد ولى، مؤكدا "اننا نعلم ان هذه الاجراءات تتم بدعم وتنسيق مع امريكا المجرمة، رغم انهم يعلنون في الاعلام اننا لم نكن على علم بذلك. ان من واجبنا الرد على هذه الجرئمة في الزمان والمكان المناسبين".
رقم : 1151263
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