رئيس وزراء ماليزيا غاضب بعد حذف فيسبوك منشوره حول اغتيال هنية

وماليزيا ذات الأغلبية المسلمة هي من داعمي القضية الفلسطينية، وكان أنور قد نشر مقطع فيديو مسجلا لاتصال هاتفي مع قيادي في حماس لتقديم التعازي في استشهاد اسماعيل هنية لكن تم حذفه في وقت لاحق.



وكتب أنور على صفحته في فيسبوك: “لتكن هذه رسالة واضحة لا لبس فيها إلى ميتا… توقفوا عن مثل هذا الجُبن”.



وقالت وزارة الاتصالات الماليزية إنها ستتناول القضية في مؤتمر صحافي.



وكانت ماليزيا قد قدمت شكوى قبل ذلك لشركة ميتا بسبب حذف محتوى، بما في ذلك تغطية إعلامية محلية لاجتماع أنور الأخير مع هنية، والتي تمت استعادتها في وقت لاحق.



وتوالت ردود الفعل المنددة باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد اسماعيل هنية بعد استهدافه في مقر إقامته، فجر امس الاربعاء، في العاصمة الإيرانية طهران.



وكان الشهيد القائد اسماعيل هنية يزور طهران للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد مسعود بزشكيان.