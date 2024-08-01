الصفحة الرئيسية
0
الخميس 1 آب 2024 ساعة 11:08

استعدادات أمنية وخدمية مكثفة في العراق لتأمين زيارة الأربعين

استعدادات أمنية وخدمية مكثفة في العراق لتأمين زيارة الأربعين
وجرى خلال الاجتماع مراجعة الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وتوزيع المهام على القطعات، والتأكيد على التنسيق والتعاون المشترك في تنفيذ مفردات الخطة، مع الاهتمام بالجانب الخدمي، وتسهيل وتسريع آلية نقل الزائرين عبر محاور كربلاء.

فيما أوضح قائد فرقة العباس القتالية، المجاهد ميثم الزيدي، أن الاجتماع اليوم وضع اللمسات الأخيرة على الخطة، باعتبار أن مسيرة المشي المليونية قد انطلقت فعلاً من أقصى جنوب العراق من ضفاف البحر بقضاء الفاو، والسيل الهادر للزائرين الكرام متجة إلى كربلاء المقدسة.

وأضاف أنه إلى جانب ذلك، هناك توقعات بدخول أعداد مليونية من الزائرين عبر المنافذ الحدودية، حيث ستستقبلهم الفرقة بالخدمات من المنافذ وحتى المراقد المقدسة في المنطقة الحيوية بكربلاء المقدسة. وذلك بدعم غير محدود من العتبة العباسية المقدسة.
رقم : 1151312
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الفصائل الفلسطينية تعزّي بالشهيد شكر: اغتيال القادة يقوّي المقاومة في كل الساحات
الفصائل الفلسطينية تعزّي بالشهيد شكر: اغتيال القادة يقوّي المقاومة في كل الساحات
بدء مراسم تشييع الشهيد اسماعيل هنية في طهران
بدء مراسم تشييع الشهيد اسماعيل هنية في طهران
1 آب 2024
بعثة لبنان: الاعتداءات الإسرائيلية تهدد بجرّ المنطقة إلى حرب لا يمكن حصر نيرانها
بعثة لبنان: الاعتداءات الإسرائيلية تهدد بجرّ المنطقة إلى حرب لا يمكن حصر نيرانها
1 آب 2024
استشهاد مستشار عسكري إيراني في الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية
استشهاد مستشار عسكري إيراني في الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية
1 آب 2024
الرئيس الفنزويلي لقادة المعارضة: أيديكم ملطخة بالدماء ولن تصلوا أبدا إلى السلطة
الرئيس الفنزويلي لقادة المعارضة: أيديكم ملطخة بالدماء ولن تصلوا أبدا إلى السلطة
1 آب 2024
مجلس الأمن يناقش اغتيال هنية.. تنديد دولي وتحذير أممي من التصعيد
مجلس الأمن يناقش اغتيال هنية.. تنديد دولي وتحذير أممي من التصعيد
1 آب 2024
حزب الله يزف القائد الجهادي السيد فؤاد شكر شهيداً كبيراً على طريق القدس
حزب الله يزف القائد الجهادي السيد فؤاد شكر شهيداً كبيراً على طريق القدس
31 تموز 2024
تشييع جثمان الشهيد اسماعيل هنية يوم غد في طهران
تشييع جثمان الشهيد اسماعيل هنية يوم غد في طهران
31 تموز 2024
اجتماع طارىء للجنة الامن القومي الايراني عقب عملية اغتيال اسماعيل هنية
اجتماع طارىء للجنة الامن القومي الايراني عقب عملية اغتيال اسماعيل هنية
31 تموز 2024
القوى الفلسطينية تعلن الإضراب الشامل والخروج بمسيرات تنديدا باغتيال القائد الشهيد هنية
القوى الفلسطينية تعلن الإضراب الشامل والخروج بمسيرات تنديدا باغتيال القائد الشهيد هنية
31 تموز 2024
بيان أولي لحزب الله حول العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية
بيان أولي لحزب الله حول العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية
31 تموز 2024
الخارجية الإيرانية: دماء الشهيد هنية لن تذهب هدراً
الخارجية الإيرانية: دماء الشهيد هنية لن تذهب هدراً
31 تموز 2024
نتنياهو يوجه وزراءه بعدم التعليق على اغتيال هنية
نتنياهو يوجه وزراءه بعدم التعليق على اغتيال هنية
31 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات