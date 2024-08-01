في اليوم الـ 300 من العدوان… شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنه استُشهد فلسطينيان اثنان، وأصيب عدد آخر بجروح، جراء قصف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين جنوب مدينة غزة.



وأطلق طيران الاحتلال المروحي “الأباتشي” النيران على عدة مواقع غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال الرصاص تجاه المناطق الشرقية من مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.



وفي ساعات مبكرة من فجر اليوم، استُشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح مختلفة بعد قصف طيران الاحتلال مركبة قرب مدخل مخيم المغازي وسط القطاع.



كما استُشهد فلسطيني على الأقل وأصيب آخرون في ثلاث غارات جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً، شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى 39445 شهيداً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91073 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.