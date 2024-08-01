الصفحة الرئيسية
0
الخميس 1 آب 2024 ساعة 11:32

أعضاء بمجلس الأمن الدولي من بينهم الصين وروسيا يدينون اغتيال هنية

أعضاء بمجلس الأمن الدولي من بينهم الصين وروسيا يدينون اغتيال هنية
جاء ذلك في جلسة طارئة للمجلس عُقدت الأربعاء، بناء على طلب إيران وبدعم من روسيا والصين والجزائر.

وأشار مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، فو كونغ، إلى إدانة بلاده بشدة عملية اغتيال هنية، وذكر أن العملية "تنتهك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة".

وقال فو: "الصين تشعر بقلق شديد إزاء الاضطرابات التي قد يسببها هذا الحادث في المنطقة".

من جانبه، قال مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع: "نحن على حافة كارثة". ووصف بن جامع اغتيال هنية بأنه "عمل إرهابي ينتهك القانون الدولي وسيادة إيران".

وشدد على أنهم يدينون "سلوك إسرائيل الإرهابي بأشد العبارات"، وقال: "إسرائيل اختارت سياسة دموية وواصلت العنف في غزة والضفة الغربية واليمن ولبنان وسوريا والآن إيران".

كما ذكر نائب المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، أنه يدين بشدة اغتيال هنية. ولفت بوليانسكي إلى أن هذا الحادث وجه ضربة قوية لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وقال إن "الجهود المبذولة لجر إيران إلى صراع إقليمي تزيد من زعزعة استقرار المنطقة التي وصلت بالفعل إلى نقطة الغليان".

وأوضح بوليانسكي أن "اغتيال شخصيات سياسية وعسكرية رفيعة المستوى في الشرق الأوسط أوصلت المنطقة إلى حافة الحرب"، مؤكدا على أن خفض التوتر أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

من ناحية أخرى، بدأ نائب المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة روبرت وود كلمته بالقول إن لإسرائيل الحق في حماية نفسها من "حزب الله والإرهابيين الآخرين".

وألقى وود اللوم على إيران، وطالب أعضاء مجلس الأمن الدولي الذين لهم تأثير على إيران بزيادة الضغط على طهران.

وقال: إن حربا أوسع ليست وشيكة ويمكن التغلب على هذا الوضع". وأفاد أن إيران والذين تدعمهم يثيرون باستمرار خطر نشوب صراع إقليمي.

وأكدت المندوبة الدائمة لبريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، أن تزايد العنف ليس في مصلحة أحد. ودعت وودوارد إلى ضبط النفس، وقالت: "لا يمكن تحقيق السلام طويل الأمد بالقنابل والبنادق".

وفي إشارة إلى استمرار هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على إسرائيل، ألقت وودوارد باللوم على طهران، وطالبت بإنهاء هذه الهجمات.

والأربعاء، أعلنت "حماس" وإيران اغتيال هنية في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
رقم : 1151319
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الفصائل الفلسطينية تعزّي بالشهيد شكر: اغتيال القادة يقوّي المقاومة في كل الساحات
الفصائل الفلسطينية تعزّي بالشهيد شكر: اغتيال القادة يقوّي المقاومة في كل الساحات
بدء مراسم تشييع الشهيد اسماعيل هنية في طهران
بدء مراسم تشييع الشهيد اسماعيل هنية في طهران
1 آب 2024
بعثة لبنان: الاعتداءات الإسرائيلية تهدد بجرّ المنطقة إلى حرب لا يمكن حصر نيرانها
بعثة لبنان: الاعتداءات الإسرائيلية تهدد بجرّ المنطقة إلى حرب لا يمكن حصر نيرانها
1 آب 2024
استشهاد مستشار عسكري إيراني في الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية
استشهاد مستشار عسكري إيراني في الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية
1 آب 2024
الرئيس الفنزويلي لقادة المعارضة: أيديكم ملطخة بالدماء ولن تصلوا أبدا إلى السلطة
الرئيس الفنزويلي لقادة المعارضة: أيديكم ملطخة بالدماء ولن تصلوا أبدا إلى السلطة
1 آب 2024
مجلس الأمن يناقش اغتيال هنية.. تنديد دولي وتحذير أممي من التصعيد
مجلس الأمن يناقش اغتيال هنية.. تنديد دولي وتحذير أممي من التصعيد
1 آب 2024
حزب الله يزف القائد الجهادي السيد فؤاد شكر شهيداً كبيراً على طريق القدس
حزب الله يزف القائد الجهادي السيد فؤاد شكر شهيداً كبيراً على طريق القدس
31 تموز 2024
تشييع جثمان الشهيد اسماعيل هنية يوم غد في طهران
تشييع جثمان الشهيد اسماعيل هنية يوم غد في طهران
31 تموز 2024
اجتماع طارىء للجنة الامن القومي الايراني عقب عملية اغتيال اسماعيل هنية
اجتماع طارىء للجنة الامن القومي الايراني عقب عملية اغتيال اسماعيل هنية
31 تموز 2024
القوى الفلسطينية تعلن الإضراب الشامل والخروج بمسيرات تنديدا باغتيال القائد الشهيد هنية
القوى الفلسطينية تعلن الإضراب الشامل والخروج بمسيرات تنديدا باغتيال القائد الشهيد هنية
31 تموز 2024
بيان أولي لحزب الله حول العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية
بيان أولي لحزب الله حول العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية
31 تموز 2024
الخارجية الإيرانية: دماء الشهيد هنية لن تذهب هدراً
الخارجية الإيرانية: دماء الشهيد هنية لن تذهب هدراً
31 تموز 2024
نتنياهو يوجه وزراءه بعدم التعليق على اغتيال هنية
نتنياهو يوجه وزراءه بعدم التعليق على اغتيال هنية
31 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات