أعضاء بمجلس الأمن الدولي من بينهم الصين وروسيا يدينون اغتيال هنية

جاء ذلك في جلسة طارئة للمجلس عُقدت الأربعاء، بناء على طلب إيران وبدعم من روسيا والصين والجزائر.



وأشار مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، فو كونغ، إلى إدانة بلاده بشدة عملية اغتيال هنية، وذكر أن العملية "تنتهك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة".



وقال فو: "الصين تشعر بقلق شديد إزاء الاضطرابات التي قد يسببها هذا الحادث في المنطقة".



من جانبه، قال مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع: "نحن على حافة كارثة". ووصف بن جامع اغتيال هنية بأنه "عمل إرهابي ينتهك القانون الدولي وسيادة إيران".



وشدد على أنهم يدينون "سلوك إسرائيل الإرهابي بأشد العبارات"، وقال: "إسرائيل اختارت سياسة دموية وواصلت العنف في غزة والضفة الغربية واليمن ولبنان وسوريا والآن إيران".



كما ذكر نائب المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، أنه يدين بشدة اغتيال هنية. ولفت بوليانسكي إلى أن هذا الحادث وجه ضربة قوية لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.



وقال إن "الجهود المبذولة لجر إيران إلى صراع إقليمي تزيد من زعزعة استقرار المنطقة التي وصلت بالفعل إلى نقطة الغليان".



وأوضح بوليانسكي أن "اغتيال شخصيات سياسية وعسكرية رفيعة المستوى في الشرق الأوسط أوصلت المنطقة إلى حافة الحرب"، مؤكدا على أن خفض التوتر أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.



من ناحية أخرى، بدأ نائب المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة روبرت وود كلمته بالقول إن لإسرائيل الحق في حماية نفسها من "حزب الله والإرهابيين الآخرين".



وألقى وود اللوم على إيران، وطالب أعضاء مجلس الأمن الدولي الذين لهم تأثير على إيران بزيادة الضغط على طهران.



وقال: إن حربا أوسع ليست وشيكة ويمكن التغلب على هذا الوضع". وأفاد أن إيران والذين تدعمهم يثيرون باستمرار خطر نشوب صراع إقليمي.



وأكدت المندوبة الدائمة لبريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، أن تزايد العنف ليس في مصلحة أحد. ودعت وودوارد إلى ضبط النفس، وقالت: "لا يمكن تحقيق السلام طويل الأمد بالقنابل والبنادق".



وفي إشارة إلى استمرار هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على إسرائيل، ألقت وودوارد باللوم على طهران، وطالبت بإنهاء هذه الهجمات.



والأربعاء، أعلنت "حماس" وإيران اغتيال هنية في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.