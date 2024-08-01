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الخميس 1 آب 2024 ساعة 12:15

بزشكيان: ايران ستواصل دعم المقاومة بمزيد من العزيمة والاصرار

بزشكيان: ايران ستواصل دعم المقاومة بمزيد من العزيمة والاصرار
وقال الرئيس بزشكيان خلال اتصال هاتفي مع القيادي في حماس خليل الحية مسؤول الاتصال العربي في حماس ونائب مكتبها السياسي في غزة والذي رافق الشهيد اسماعيل عنية في حفل تنصيب رئيس الجمهورية في طهران، قال ان اخانا العزيز الشهيد اسماعيل هنية، كان ضيفا رسميا لرئيس الجمهورية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية، وهذا يزيدنا الما باستشهاده.

واشار الى ان الكيان الصهيوني قد اخفق في جميع سياساته معتبرا ان هكذا اجراءات ارهابية ناتجة عن المازق الذي وصل اليه الصهاينة وقال ان القائد والشعب والحكومة في ايران، لن يتخلوا ولو قيد انملة عن دعم الشعب الفلسطيني المقاوم والمظلوم فحسب بل سيواصلون دعم محور المقاومة ولا سيما الشعب الفلسطيني واهالي غزة المظلومين بعزيمة اكبر.

اما القيادي في حماس خليل الحية، فقد اعرب في الاتصال الهاتفي عن شكره لرسالة التعزية التي اصدرها الرئيس بزشكيان وكذلك كلمته الدقيقة والمبدئية فيما يخص القضية الفلسطينية في حفل التنصيب، معتبر ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي الداعم الرئيسي لمحورالمقاومة والداعم الدائم للفلسطينيين واضاف ان استشهاد الحاج اسماعيل هنية في طهران، كان حكمة ومصلحة من الله المتعال ليظهر مرة اخرى ترابط وتماسك اعضاء محور المقاومة معا.

واشار الى ان الشهيد هنية، شارك لمرتين في مراسم تشييع الشهيد سليماني والشهيد رئيسي في طهران قائلا ان هذا الشهيد العزيز اذ يشيع اليوم على اكتاف الشعب الايراني العزيز وبعد اقامة قائد الثورة الصلاة على جثمانه، فانه سيشيع ايضا من قبل الشعب القطري ليتحقق بذلك ما كان يصبو اليه ابان حياته لارساء الوحدة بين الامة الاسلامية والشيعة واهل السنة.
رقم : 1151330
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