أحدث وأهم إحصائيات العدوان الاسرائيلي على غزة

وفي تحديث لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال لليوم الـ300 على التوالي، أكد المكتب في بيان اليوم الخميس، تسجيل 10 آلاف مفقود في أتون الحرب، ارتكاب الاحتلال 3457 مجزرة.



وبين أن من بين الشهداء 16314 طفلاً، و10980 سيدة، إلى جانب استشهاد 35 مواطناً نتيجة المجاعة في شمال قطاع غزة.



وأوضح الإعلام الحكومي أن من بين الشهداء 885 شهيداً من الطواقم الطبية، و79 من الدفاع المدني، و165 من الصحفيين.



وذكر المكتب أن جيش الاحتلال أقام 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات، انتشل منها 520 شهيداً.



وأشار إلى أن المعطيات تظهر أن 69% من الشهداء والمصابين هم من الأطفال والنساء، مبيناً أن 17 ألف طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.



ونبه المكتب إلى أن 3500 طفل مُعرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء، وحاجة 12 ألف جريح للسفر من أجل تقلي للعلاج في الخارج إثر انهيار المنظومة الصحية.



وبين أن 10 آلاف مريض بالسرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج، و3000 مريض آخرين يعانون أمراض مختلفة وهم بحاجة كذلك لتلقي العلاج في الخارج.



وبشأن واقع مخيمات ومراكز النزوح والإيواء، أفاد الإعلام الحكومي بأن أكثر من مليون و700 ألف مواطن أصيبوا بأمراض معدية نتيجة النزوح المتكرر وشح المياه وانتشار النفايات وتعطل مضخات الصرف الصحي، حيث تم تسجيل 71338 حالة عدوى بالتهابات الكبد الوبائي.



وذكر المكتب أن حياة 60 ألف سيدة حامل في قطاع غزة، و350 ألف مريض مزمن مُعرَّضون للخطر بفعل انعدام الرعاية الصحية ومنع الاحتلال إدخال الأدوية.



ووثق المكتب اعتقال الاحتلال 5000 مواطن من قطاع منذ بدء الحرب، من بينهم 310 من الكوادر الصحية، و36 صحفياً.



وبشأن الدمار الذي أحدثته الحرب وثق المكتب تدمير الاحتلال 150 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، و200 ألف وحدة بشكل جزئي، فيما باتت 80 ألف وحدة غير صالحة للسكن.



وأشار إلى تدمير الاحتلال 198 مقراً حكومياً، و117 مدرسة وجامعة بشكل كلي، 332 بشكل جزئي، فيما قتل وأعدم الاحتلال 107 من علماء وأساتذة الجامعات.



وأفاد المكتب بتدمير جيش الاحتلال 610 مسجد بشكل كلي، و211 بشكل جزئي، إلى جانب استهداف وتدمير 3 كنائس، وخروج 34 مستشفى و68 مركز صحي عن الخدمة، واستهداف 131 سيارة إسعاف.



وذكر المكتب أن الاحتلال في حربه المستمرة على غزة 206 مواقع أثرية وتراثية، و34 منشأة وملعب وصالة رياضية، و700 بئر للمياه، مقدراً الخسائر الأولية المباشرة للحرب بـ33 مليار دولار.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 39 ألف و400 شهيد، وإصابة أكثر من 91 ألف آخرين معظمهم أطفال ونساء، وإلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل في البنية التحتية الصحية والتعليمية ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

