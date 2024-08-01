مادورو: ألقينا القبض على 1200 مجرم تم تدريبهم لإثارة الفوضى في فنزويلا

وأشار مادورو في منشوره إلى أن التدريبات تمت، في "تكساس، وكولومبيا، وبيرو، وتشيلي"، للهجوم وحرق الممتلكات العامة والخاصة، متسائلاً: "هل هذا احتجاج أم صراع سياسي؟".



يأتي كلام مادورو في ظلّ اندلاع احتجاجات خلفت إعلان المجلس الانتخابي الوطني، له، رئيساً منتخباً للفترة 2025-2031، بعد أن حصل، على 51% من أصوات المقترعين.



وكانت المعارضة الفنزويلية قد أعلنت رفضها لنتائج الانتخابات، متهمةً السلطات بتزويرها. واعتبرت قوى المعارضة مرشحها، إدموندو غونزاليز، فائزاً في الانتخابات.



كذلك، اندلعت الاحتجاجات في المدن الفنزويلية المختلفة، وبدأت الاشتباكات في كاراكاس بين الشرطة والمتظاهرين، الذين بدأوا في إلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف على العناصر الأمنية، ما تسبب بإصابة 77 من قوات الأمن، بحسب مكتب المدعي العام.