في اليوم الـ300 من العدوان.. حصيلة الشهداء في غزة تصل إلى 39480

اسلام تايمز (فلسطين) -يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه البري والبحري والجوي على قطاع غزة لليوم الـ300 على التوالي، مرتكباً مزيداً من المجازر بحق المدنيين في أنحاء القطاع كافة، ما يسفر عن المزيد من الشهداء والجرحى.