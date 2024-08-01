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الخميس 1 آب 2024 ساعة 13:51
في اليوم الـ300 من العدوان.. حصيلة الشهداء في غزة تصل إلى 39480
رقم :
1151344
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أحدث العناوين
الملف الإنساني الغربي واتهامات بازدواجية المعايير
لبنان: بينهم مستشار إيراني.. 7 شهداء في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية
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