المقاومة توقع دبابات الاحتلال في كمائن مركّبة.. والاشتباكات على أشدّها في رفح

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، تنفيذها عملية مركبة في منطقة الشوكة شرقي مدينة رفح، جنوبي القطاع، استهدفت خلاله 5 آليات وقوات نجدة إسرائيلية.

وفي التفاصيل، أوضحت القسّام أنّ مجاهديها تمكنوا من استهداف دبابة "ميركافا" إسرائيلية وجرافة "D9" عسكرية بقذيفتي "الياسين 105"، وأدى ذلك إلى اشتعال النيران في الآليتين الإسرائيليتين.

وبعد ذلك، استهدفت قوات النجدة فور وصولها وتدمر ناقلة جند وجرافتين من نوع "D9"، بقذائف "الياسين 105"، ولا تزال الاشتباكات مستمرة في منطقة العملية في الشوكة.

كذلك، استهدفت كتائب القسام دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105"، ودبابة أخرى من نوع "ميركافا" بعبوة "شواظ" زُرعت مسبقاً، قرب مدرسة الفردوس في شارع البحر غربي مدينة رفح.

جرافة عسكرية من نوع "D9"، ودبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا"، استهدفتهما القسّام بقذيفتي "الياسين 105" في منطقة الشوكة شرقي مدينة رفح.

وبالاشتراك مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اشتبكت كتائب القسّام مع قوّة إسرائيلية وأجهزت على أحد الجنود من مسافة صفر في مخيم الشابورة بمدينة رفح.

وعملت أيضاً خلال هذه العملية على استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا 4"، بقذيفة "الياسين 105"، ودكّ محيط مكان العملية بقذائف "الهاون".

وفي عملية مشتركة أخرى مع سرايا القدس، استهدف مجاهدو القسّام تحشدات الاحتلال شرقي جحر الديك بصواريخ "SK-8" قصيرة المدى، موثقةً ذلك ضمن مشاهد مصورّة.

وكشفت كتائب القسّام عن تفاصيل كمين نفذته، الثلاثاء الماضي، حيث تمكن مجاهدوها من الاشتباك مع قوة إسرائيلية متحصنة داخل أحد المنازل في مخيم الشابورة في مدينة رفح.

وأوضحت القسّام أن الاشتباك جرى من مسافة صفر، وأدى إلى وقوع أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح. واستهدف مجاهدوها خلال الاشتباك دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" مهمتها تأمين القوة بقذيفة "الياسين 105"، حيث تمّ دكّ قوة الإنقاذ في المكان ومحيطه بقذائف "الهاون".

بدورها، أكدت سرايا القدس، قصفها، بقذائف "الهاون"، تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته على خط الإمداد في محور "نتساريم" في مدينة غزة.

وعرضت السرايا مشاهد من حمم "الهاون" التي دكت بها المواقع العسكرية وجنود الاحتلال وآلياته في منطقة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

من جهتها، عرضت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، مشاهد حصرية للميادين، وثّقت فيها الألوية استهدافها تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته شمال شرق #خان_يونس بقذائف "الهاون"، بالاشتراك مع سرايا القدس.

كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، نشرت مشاهد من استهدافها موقع قيادة قوات الاحتلال الموجودة في محور "نتساريم" برشقة صاروخية.

من جانبها، أكدت كتائب شهداء الأقصى استهدافها جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في حي الشوكة، كما استهدفت آليات الاحتلال المتوغلة في محيط مسجد البراء في حي تل الهوا في مدينة غزة، وذلك بوابل من قذائف "الهاون" العيار الثقيل.

وعرضت مشاهد من دكَّ مقاتليها تحشدات الاحتلال المتمركزة على تلة الحشاشين غربي مدينة رفح، بقذائف "الهاون" النظامي والثقيل .