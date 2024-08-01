الكونغو الديمقراطية: مقتل 30 شخصاً على الأقل في حادث غرق قارب

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن مسؤولين محليين قولهم إن "الحادثة وقعت ليلة الاثنين بالقرب من شاطئ كامبولي في كيندو بمقاطعة مانيما الشرقية".



وقال محافظ مانيما، موسى موسى كابوانكوبي، للوكالة: "أستطيع أن أؤكد وقوع الحادث. لدينا حتى الآن 30 جثة وما زال البحث مستمراً".



كما أعلنت الحكومة الحداد العام مدة 3 أيام في كافة أنحاء المحافظة، حيث ستبقى الأعلام نصف مرفوعة على السارية.



ووفق الوكالة فإنه من المحتمل أن يرتفع عدد القتلى، نظراً لوجود عدد من الركاب مجهولي الهوية.



تجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة من أجل التحقيق في الحادث، ومن المرتقب أن يصدر تقرير اللجنة لتحديد المسؤوليات.