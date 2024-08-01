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الخميس 1 آب 2024 ساعة 18:21

قوات الأمن النيجيرية تنتشر والحكومة تعرض الحوار مع اقتراب الاحتجاجات

قوات الأمن النيجيرية تنتشر والحكومة تعرض الحوار مع اقتراب الاحتجاجات
وبعد توليه منصبه قبل أكثر من عام، قام الرئيس، بولا تينوبو، برفع بعض الدعم عن الوقود، وخفض قيمة العملة النيجيرية، ثم رفع تعريفة الكهرباء، وهي خطوات أدت إلى ارتفاع التضخم إلى ما يزيد عن 34% ، مما أدى إلى تآكل المداخيل.
 
ويعاني النيجيريون أيضاً من انعدام الأمن على نطاق واسع، ما أضر بالقطاع الزراعي، في حين تقوم العصابات المسلحة باختطاف السكان وأطفال المدارس للحصول على فدية في الشمال.
 
ويدعو المواطنون النيجيريون عبر وسائل التواصل، للمطالبة بإعادة دعم البنزين والكهرباء، والتعليم الابتدائي والثانوي المجاني، ووضع حد لانعدام الأمن، من بين مطالب أخرى، على غرار ما يجري في جارتها كينيا.
 
وقال المسؤول الحكومي، جورج أكومي، إن الاحتجاجات قد تتسلل إلى الداخل وتتحول إلى العنف، مؤكداً أنه "نحن نفضل الحوار ونحن مستعدون للحوار" دون أن يوضح ما إذا كانت الحكومة على اتصال بمنظمي الاحتجاجات.
 
وأضاف أن "نيجيريا في مرحلة تقدم والأمور ستتحسن قريباً".
 
وفي العاصمة أبوجا والمركز التجاري لاجوس ومدينة كانو الشمالية، انتشر أفراد الشرطة المسلحون على الطرق الرئيسية وأقاموا نقاط تفتيش أمنية وفتشوا السيارات.
 
وكانت الشرطة أقفلت الساحة الرئيسية في أبوجا التي خطط المتظاهرون لاستخدامها، في حين توقفت المركبات العسكرية بالقرب منها. كما أمرت المحكمة باحتجاز المتظاهرين في لاغوس في مكانين على مشارف المدينة.
رقم : 1151373
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