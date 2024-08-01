وبحسب بيان للمجمع، تمحورت المحادثات خلال الاجتماع، حول سبل توطيد علاقات التعاون الثنائي القائم في مجال صناعة المعدات المتعلقة بالطاقة، وبحث الفرص الجديدة التي يمكن أن تعزز الشراكة المستقبلية مع شركة "بيكر هيوز".

وأضاف البيان، أن الاجتماع حضره أيضاً، المدير العام لمجمع "سونلغاز" الجزائري، مراد لعجال، إلى جانب عدد من الشخصيات والمسؤولين عن الشركتين الجزائريتين.

يشار إلى أن الاجتماع المنعقد في مدينة ميلانو، يأتي في إطار "زيارة عمل" يقوم بها حشيشي إلى إيطاليا.

يُذكر أن الشركة الأميركية، تعدّ شريكاً لـ"سوناطراك" في فروع "ألجيسكو" و"أباك" المتخصصتين في تصنيع المعدات الصناعية وقطع الغيار الخاصة بسلسلة القيمة للمحروقات، بالإضافة إلى مساهمة الشركة في عدة مشاريع تطويرية حيوية أخرى.