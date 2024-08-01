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الخميس 1 آب 2024 ساعة 18:36

إتفاق إيراني عراقي على تقديم خدمات الاتصالات لزوار الأربعين الحسيني

إتفاق إيراني عراقي على تقديم خدمات الاتصالات لزوار الأربعين الحسيني
ووقع الاتفاق من الجانب الإيراني أمير محمدزاده لاجوردي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس مؤسسة تنظيم المقررات والاتصالات الاذاعية بوزارة الاتصالات الإيرانية، وعلي المؤيد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقية.
 
وقال لاجوردي على هامش توقع الاتفاق إن مذكرة التفاهم هذه نظمت في ثلاثة أقسام هي خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، وبهدف تقديم الخدمات الأفضل لزوار الأربعين في مجال الاتصالات وخفض النفقات وزيادة الجودة.
 
وأكد لاجوردي أن رابط الاتصالات بين إيران والعراق الذي استحدث سيتم تشغيله في مطلع الأسبوع المقبل ويستمر حتى نهاية شهر صفر، مشيرا: نجري متابعات ومشاورات مع المسؤولين العراقيين لإقامة هذا الرابط للاتصالات بشكل دائم في التطبيقات.
 
وأضاف أن مذكرة التفاهم تتضمن أيضاً متابعة إيجاد ترددي FM للأنشطة الإذاعية لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لكي يتمكن زوار الأربعين طوال الطريق من الاستماع إلى البرامج الاذاعية الخاصة بالأربعين.
 
وأوضح أن الحالة الثالثة للاتفاق مع الجانب العراقي تتمثل في البريد وإيجاد منظومة الأشياء المفقودة وكذلك إصدار طابع بريدي مشترك بين إيران والعراق.
رقم : 1151378
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