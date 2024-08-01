وزير الخارجية الأردني: "إسرائيل" المارقة تفرض الدمار

وقال وزير الخارجية الأردني في تصريحات نقلتها وكالة "بترا" اليوم الخميس، إن اللحظة خطيرة جدا والأوضاع تتدحرج نحو الهاوية.

وان الكيان الإسرائيلي قوض جهود الوسطاء باغتياله إسماعيل هنية المحاور الرئيس بالمفاوضات.

وشدد على أن اغتيال هنية جريمة وخرق واضح للقانون الدولي وسيادة الدول.

وأكد أن الخطوة الأولى لخفض التصعيد هي إنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

كما دعا الصفدي الشركاء في المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف تنسجم مع القيم والقوانين الدولية.

وقال وزير الخارجية الاردني أن الوضع الإنساني في غزة يزداد كارثية.

وفي وقت سابق وعقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة موقف الأردن الثابت ألا وهو رفض خرق سيادة الدول والقانون الدولي، وإدانة الاغتيالات السياسية والعنف والإرهاب أيا كانت دوافعها.