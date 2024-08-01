سلامي: نيران الغضب والانتقام من جرائم الكيان الصهيوني تزداد اتقادا

وفي رسالة بمناسبة استشهاد المستشار الإيراني الشهيد ميلاد بيدي الذي ارتقى إلى جانب القائد في المقاومة الإسلامية في لبنان الشهيد فؤاد شكر، أضاف اللواء سلامي: أقدم التعازي بالشهادة الحافلة بالفخر لحرس جند الإسلام، والمدافع الكريم عن مراقد أهل البيت الشهيد ميلاد بيدي من المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا ولبنان، والذي استشهد في جريمة الهجوم الأرهابي الأخير لطائرات الكيان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد سلامي أن: نيران غضب وثأر المجاهدين المؤمنين لجبهة المقاومة الإسلامية العظيمة، من الجرائم الأخيرة للكيان الصهيوني الجزار والدنيء في المنطقة لا سيما غزة المقتدرة، تزداد اتقادا واضطراما.. سائلا الباري عز وجل له بعلو الدرجات.