الصفحة الرئيسية
0
الخميس 1 آب 2024 ساعة 19:03

حماس تعلق على تكرار الاحتلال مزاعم اغتيال محمد الضيف

حماس تعلق على تكرار الاحتلال مزاعم اغتيال محمد الضيف
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، إن تأكيد أو نفي استشهاد أي من قيادات القسام، هو شأن قيادة كتائب القسام وقيادة الحركة.
 
وتابع في بيان له: "مالم تعلن أي منهما، فلا يمكن تأكيد أي خبر من الأخبار المنشورة في وسائل الإعلام أو من قبل أي أطرف أخرى".
 
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، علق القيادي في حركة حماس، خليل الحية، على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي استهداف الضيف.
 
وقال الحية : ‏"نقول لنتنياهو إن ⁧محمد الضيف‬⁩ سمع خطابك البائس الليلة وكان يستهزئ بأكاذيبك".
 
وتابع بأن "نتنياهو كان يتمنى أن يعلن في هذا المؤتمر البائس نصرا مزيفا، وهو ادعى استهداف القيادي محمد الضيف والقيادي رافع سلامة، وقال إننا لا ندري مصيرهما في دلالة واضحة على فشل هذا الاستهداف الكاذب، وهذه محاولة من الجيش المجرم لتسويق جرائمه ضد شعبنا".
 
وأضاف: "نؤكد أن مزاعم الاحتلال ومزاعم نتنياهو هي مزاعم كاذبة، نطمئن شعبنا رغم الألم الذي يعتصرنا لعشرات الضحايا والشهداء، ونؤكد أن دماء القائد محمد الضيف ليست أغلى من دماء أصغر طفل فلسطيني".
 
وشدد على أن "الادعاء باستهداف قيادات هنا وهناك هو تبرير سخيف لقتل النساء والأطفال، وكل فلسطيني إن كان في غزة أو الضفة أو أي مكان".
 
وأكد الحية أن "المقاومة وشعبنا أثبتوا صمودهم في غزة، وأظهروا أن الجيش ألعوبة ويستهدفونه في كل مكان، ويحيلون دباباته إلى حطام، وهذا الجيش الذي ظهر بهذه الصورة الضعيفة، أراد أن يرد الاعتبار لهذه الهزيمة".
رقم : 1151387
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصر الله للإسرائيليين: ستبكون كثيراً.. وعليكم انتظار ردنا ضمن المرحلة الجديدة
السيد نصر الله للإسرائيليين: ستبكون كثيراً.. وعليكم انتظار ردنا ضمن المرحلة الجديدة
السيد خامنئي يؤم الصلاة على هنية.. والحيّة: اغتيال الشهيد أثار غضب محور المقاومة
السيد خامنئي يؤم الصلاة على هنية.. والحيّة: اغتيال الشهيد أثار غضب محور المقاومة
1 آب 2024
الفصائل الفلسطينية تعزّي بالشهيد شكر: اغتيال القادة يقوّي المقاومة في كل الساحات
الفصائل الفلسطينية تعزّي بالشهيد شكر: اغتيال القادة يقوّي المقاومة في كل الساحات
1 آب 2024
بدء مراسم تشييع الشهيد اسماعيل هنية في طهران
بدء مراسم تشييع الشهيد اسماعيل هنية في طهران
1 آب 2024
بعثة لبنان: الاعتداءات الإسرائيلية تهدد بجرّ المنطقة إلى حرب لا يمكن حصر نيرانها
بعثة لبنان: الاعتداءات الإسرائيلية تهدد بجرّ المنطقة إلى حرب لا يمكن حصر نيرانها
1 آب 2024
استشهاد مستشار عسكري إيراني في الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية
استشهاد مستشار عسكري إيراني في الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية
1 آب 2024
الرئيس الفنزويلي لقادة المعارضة: أيديكم ملطخة بالدماء ولن تصلوا أبدا إلى السلطة
الرئيس الفنزويلي لقادة المعارضة: أيديكم ملطخة بالدماء ولن تصلوا أبدا إلى السلطة
1 آب 2024
مجلس الأمن يناقش اغتيال هنية.. تنديد دولي وتحذير أممي من التصعيد
مجلس الأمن يناقش اغتيال هنية.. تنديد دولي وتحذير أممي من التصعيد
1 آب 2024
حزب الله يزف القائد الجهادي السيد فؤاد شكر شهيداً كبيراً على طريق القدس
حزب الله يزف القائد الجهادي السيد فؤاد شكر شهيداً كبيراً على طريق القدس
31 تموز 2024
تشييع جثمان الشهيد اسماعيل هنية يوم غد في طهران
تشييع جثمان الشهيد اسماعيل هنية يوم غد في طهران
31 تموز 2024
اجتماع طارىء للجنة الامن القومي الايراني عقب عملية اغتيال اسماعيل هنية
اجتماع طارىء للجنة الامن القومي الايراني عقب عملية اغتيال اسماعيل هنية
31 تموز 2024
القوى الفلسطينية تعلن الإضراب الشامل والخروج بمسيرات تنديدا باغتيال القائد الشهيد هنية
القوى الفلسطينية تعلن الإضراب الشامل والخروج بمسيرات تنديدا باغتيال القائد الشهيد هنية
31 تموز 2024
بيان أولي لحزب الله حول العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية
بيان أولي لحزب الله حول العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية
31 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات