الصفحة الرئيسية
0
الخميس 1 آب 2024 ساعة 19:06

باقري: إيران ستستخدم حقها المشروع في الرد على الكيان الصهيوني بحزم

باقري: إيران ستستخدم حقها المشروع في الرد على الكيان الصهيوني بحزم
وأكد وزير الخارجية الإيرانية بالوكالة، علي باقري كني، في اتصال هاتفي وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، أن إيران ستستخدم حقها المشروع في الرد على الكيان الصهيوني ومعاقبته بحزم، على جريمته في اغتيال الشهيد إسماعيل هنية.
 
وأشار باقري إلى أن الكيان الصهيوني بتجاوزه لجميع الخطوط الحمراء في انتهاكه لسيادة الأراضي الإيراني والأمن القومي الإيراني، قد وضع الأمن والاستقرار الإقليمي في خطر.
 
من جهته أشار البوسعيدي إلى أن الشهيد هنية وقف على رأس محور المقاومة ضد العدوان والاحتلال في المنطقة وبذل جهودا كبيرة لوقف الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة.
 
وأكد على ضرورة إنهاء الاحتلال الصهيوني ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة.
رقم : 1151389
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصر الله للإسرائيليين: ستبكون كثيراً.. وعليكم انتظار ردنا ضمن المرحلة الجديدة
السيد نصر الله للإسرائيليين: ستبكون كثيراً.. وعليكم انتظار ردنا ضمن المرحلة الجديدة
السيد خامنئي يؤم الصلاة على هنية.. والحيّة: اغتيال الشهيد أثار غضب محور المقاومة
السيد خامنئي يؤم الصلاة على هنية.. والحيّة: اغتيال الشهيد أثار غضب محور المقاومة
1 آب 2024
الفصائل الفلسطينية تعزّي بالشهيد شكر: اغتيال القادة يقوّي المقاومة في كل الساحات
الفصائل الفلسطينية تعزّي بالشهيد شكر: اغتيال القادة يقوّي المقاومة في كل الساحات
1 آب 2024
بدء مراسم تشييع الشهيد اسماعيل هنية في طهران
بدء مراسم تشييع الشهيد اسماعيل هنية في طهران
1 آب 2024
بعثة لبنان: الاعتداءات الإسرائيلية تهدد بجرّ المنطقة إلى حرب لا يمكن حصر نيرانها
بعثة لبنان: الاعتداءات الإسرائيلية تهدد بجرّ المنطقة إلى حرب لا يمكن حصر نيرانها
1 آب 2024
استشهاد مستشار عسكري إيراني في الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية
استشهاد مستشار عسكري إيراني في الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية
1 آب 2024
الرئيس الفنزويلي لقادة المعارضة: أيديكم ملطخة بالدماء ولن تصلوا أبدا إلى السلطة
الرئيس الفنزويلي لقادة المعارضة: أيديكم ملطخة بالدماء ولن تصلوا أبدا إلى السلطة
1 آب 2024
مجلس الأمن يناقش اغتيال هنية.. تنديد دولي وتحذير أممي من التصعيد
مجلس الأمن يناقش اغتيال هنية.. تنديد دولي وتحذير أممي من التصعيد
1 آب 2024
حزب الله يزف القائد الجهادي السيد فؤاد شكر شهيداً كبيراً على طريق القدس
حزب الله يزف القائد الجهادي السيد فؤاد شكر شهيداً كبيراً على طريق القدس
31 تموز 2024
تشييع جثمان الشهيد اسماعيل هنية يوم غد في طهران
تشييع جثمان الشهيد اسماعيل هنية يوم غد في طهران
31 تموز 2024
اجتماع طارىء للجنة الامن القومي الايراني عقب عملية اغتيال اسماعيل هنية
اجتماع طارىء للجنة الامن القومي الايراني عقب عملية اغتيال اسماعيل هنية
31 تموز 2024
القوى الفلسطينية تعلن الإضراب الشامل والخروج بمسيرات تنديدا باغتيال القائد الشهيد هنية
القوى الفلسطينية تعلن الإضراب الشامل والخروج بمسيرات تنديدا باغتيال القائد الشهيد هنية
31 تموز 2024
بيان أولي لحزب الله حول العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية
بيان أولي لحزب الله حول العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية
31 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات