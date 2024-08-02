في اليوم 301 للعدوان.. شهداء وجرحى باستهداف الاحتلال شقة ومدرسة في غزة

إسلام تايمز (فلسطين) - استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في مدينة غزة.