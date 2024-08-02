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الجمعة 2 آب 2024 ساعة 07:19

باكستان تعلن الجمعة يوم حداد على الشهيد إسماعيل هنية

باكستان تعلن الجمعة يوم حداد على الشهيد إسماعيل هنية
جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع في العاصمة إسلام أباد، بشأن الوضع في فلسطين، وفق ما أورد التلفزيون الرسمي الباكستاني.

وأعلن شريف أن “2 أغسطس/ آب (الجمعة)، يوم حداد وتنديد باغتيال هنية”، معربا عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني.

وكانت حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أصدرت بيانا وأعلنت الحداد العام لمدة ثلاثة أيام، عقب استشهاد القائد المجاهد الدكتور إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

واستشهد في الساعات الأولى من صباح الأربعاء المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وأحد حراسه في مكان إقامته بطهران جراء عمل إرهابي قام به الكيان الصهيوني الجبان والمجرم.
رقم : 1151465
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