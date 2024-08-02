3 اصابات باقتحام الاحتلال نابلس والبيرة وبلدتي عقربا وحزما

وأفادت مصادر فلسطينية محلية، بأن قوات الاحتلال المعززة بعدة آليات اقتحمت مدينة نابلس من جهة دير شرف غرب المدينة، وتجولت الآليات بعدة مناطق وأحياء، دون أن يبلغ عن إعتقالات.



وأشارت المصادر إلى أن عدة آليات عسكرية اقتحمت عقربا، وتجولت في شوارع البلدة.

ثلاث إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة البيرة.



كما أصيب، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة البيرة.



وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة بعدة آليات، وتمركزت في حيي سطح مرحبا وأم الشرايط، ونشرت فرق راجلة وتجولت في عدة مناطق في الحيين.



وأكدت مصادر إصابة 3 مواطنين فلسطينيين، أحدهم برصاصة في القدم، خلال اقتحام قوات الاحتلال حي أم الشرايط بالبيرة.



الاحتلال يقتحم بلدة حزما ويداهم ثلاثة منازل

وفجر اليوم الجمعة ايضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي،بلدة حزما شمال شرق القدس، وداهمت ثلاثة منازل وخيمة أفراح.



وأفاد المصادر الفلسطينية، بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة حزما، وداهمت ثلاثة منازل تعود لعائلة الخطيب وخيمة أفراح شرق البلدة، واستجوبت المواطنين فيها، كما احتجزت شابا (22 عاما) عقب دهمها أحد هذه المنازل قبل أن تفرج عنه لاحقا.