تعيين ظريف نائباً لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون الاستراتيجية

وبحسب المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية الذي أوردته وكالة إرنا للأنباء تم تعيين ظريف في هذا المنصب استناداً إلى المادة 124 من الدستور، وبالنظر إلى مستويات الجدارة والخبرة الإدارية القيمة، الأكاديمية والتنفيذية التي يمتلكها.



وأضاف المرسوم: إنه من الممكن الاستفادة من الخبرات المتراكمة لكبار مديري الدولة في العقود الماضية والقدرات العلمية المتخصصة والتطبيقية الواسعة لنخب مراكز الفكر ومؤسسات المجتمع المدني في رصد التطورات المحلية والدولية الكبرى وتحقيق أهداف وثيقة الرؤية الدستورية المرتقبة والسياسات العامة التي أقرها قائد الثورة الإسلامية.



يذكر أن ظريف كان وزيراً للخارجية في عهد الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة في عهد الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني.



كما أصدر الرئيس بزشكيان مرسوماً آخر عيّن بموجبه محمد جعفر قائم بناه نائباً لرئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية ومسؤول ديوان رئاسة الجمهورية.