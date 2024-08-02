الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 2 آب 2024 ساعة 08:55

تعيين ظريف نائباً لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون الاستراتيجية

تعيين ظريف نائباً لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون الاستراتيجية
وبحسب المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية الذي أوردته وكالة إرنا للأنباء تم تعيين ظريف في هذا المنصب استناداً إلى المادة 124 من الدستور، وبالنظر إلى مستويات الجدارة والخبرة الإدارية القيمة، الأكاديمية والتنفيذية التي يمتلكها.

وأضاف المرسوم: إنه من الممكن الاستفادة من الخبرات المتراكمة لكبار مديري الدولة في العقود الماضية والقدرات العلمية المتخصصة والتطبيقية الواسعة لنخب مراكز الفكر ومؤسسات المجتمع المدني في رصد التطورات المحلية والدولية الكبرى وتحقيق أهداف وثيقة الرؤية الدستورية المرتقبة والسياسات العامة التي أقرها قائد الثورة الإسلامية.

يذكر أن ظريف كان وزيراً للخارجية في عهد الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة في عهد الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني.

كما أصدر الرئيس بزشكيان مرسوماً آخر عيّن بموجبه محمد جعفر قائم بناه نائباً لرئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية ومسؤول ديوان رئاسة الجمهورية.
رقم : 1151475
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الآلاف يحضرون للمشاركة بتشييع الشهيد اسماعيل هنية في الدوحة
الآلاف يحضرون للمشاركة بتشييع الشهيد اسماعيل هنية في الدوحة
من الذي يقف وراء محاولة اغتيال البرهان؟
من الذي يقف وراء محاولة اغتيال البرهان؟
2 آب 2024
حماس تدعو لأداء صلاة الغائب على روح الشهيد إسماعيل هنية
حماس تدعو لأداء صلاة الغائب على روح الشهيد إسماعيل هنية
2 آب 2024
3 اصابات باقتحام الاحتلال نابلس والبيرة وبلدتي عقربا وحزما
3 اصابات باقتحام الاحتلال نابلس والبيرة وبلدتي عقربا وحزما
2 آب 2024
تزامناً مع تشييع رئيس مكتبها السياسي.. حماس تدعو ليوم غضب
تزامناً مع تشييع رئيس مكتبها السياسي.. حماس تدعو ليوم غضب
2 آب 2024
باكستان تعلن الجمعة يوم حداد على الشهيد إسماعيل هنية
باكستان تعلن الجمعة يوم حداد على الشهيد إسماعيل هنية
2 آب 2024
حزب الله يطلق صواريخ مضادة ‏للطائرات على طائرات العدو في الجنوب ويجبرها على ‏التراجع
حزب الله يطلق صواريخ مضادة ‏للطائرات على طائرات العدو في الجنوب ويجبرها على ‏التراجع
2 آب 2024
في اليوم 301 للعدوان.. شهداء وجرحى باستهداف الاحتلال شقة ومدرسة في غزة
في اليوم 301 للعدوان.. شهداء وجرحى باستهداف الاحتلال شقة ومدرسة في غزة
2 آب 2024
السيد نصر الله للإسرائيليين: ستبكون كثيراً.. وعليكم انتظار ردنا ضمن المرحلة الجديدة
السيد نصر الله للإسرائيليين: ستبكون كثيراً.. وعليكم انتظار ردنا ضمن المرحلة الجديدة
1 آب 2024
السيد خامنئي يؤم الصلاة على هنية.. والحيّة: اغتيال الشهيد أثار غضب محور المقاومة
السيد خامنئي يؤم الصلاة على هنية.. والحيّة: اغتيال الشهيد أثار غضب محور المقاومة
1 آب 2024
الفصائل الفلسطينية تعزّي بالشهيد شكر: اغتيال القادة يقوّي المقاومة في كل الساحات
الفصائل الفلسطينية تعزّي بالشهيد شكر: اغتيال القادة يقوّي المقاومة في كل الساحات
1 آب 2024
بدء مراسم تشييع الشهيد اسماعيل هنية في طهران
بدء مراسم تشييع الشهيد اسماعيل هنية في طهران
1 آب 2024
بعثة لبنان: الاعتداءات الإسرائيلية تهدد بجرّ المنطقة إلى حرب لا يمكن حصر نيرانها
بعثة لبنان: الاعتداءات الإسرائيلية تهدد بجرّ المنطقة إلى حرب لا يمكن حصر نيرانها
1 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات