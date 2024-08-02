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الجمعة 2 آب 2024 ساعة 09:05

حماس تدعو لأداء صلاة الغائب على روح الشهيد إسماعيل هنية

حماس تدعو لأداء صلاة الغائب على روح الشهيد إسماعيل هنية
وجاء في بيان نشره "الموقع الرسمي لحركة حماس"، ان حركة المقاومة الاسلامية "حماس" دعت جماهير شعبنا الثائر في الضفة الغربية المحتلة لجعل غدا (اليوم الجمعة)، يوم غضبٍ عارم بوجه الاحتلال الصهيوني المجرم ومستوطنيه الإرهابيين، وانتصارٍ وإسنادٍ لأهلنا في قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة مستمرة، وتأكيدٍ على التمسّك بأرضنا وحقوقنا الوطنية، والتصدي لمخططات الاحتلال الرامية لتصفية قضيتنا وتهويد قدسنا وأقصانا المبارك.

وكانت حماس قد دعت ايضا لمسيرات غضب على الإبادة الجماعية في غزة واغتيال هنية، وذلك من أداء صلاة الغائب على روح القائد إسماعيل هنية، غدا بعد صلاة الجمعة، في كل المساجد، وإلى خروج مسيرات الغضب من كل مسجد.

كما دعت الحركة في بيان مساء الخميس، إلى "التنديد بجريمة الاغتيال الجبانة، وإدانة تواصل حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة، ودفاعاً عن أرضنا وقدسنا والمسجد الأقصى المبارك".

وحثت في بيانها "جماهير الشعب الثائر في الضفة الغربية المحتلة على جعل يوم غد الجمعة (اليوم) يومَ غضب عارم في وجه الاحتلال الصهيوني المجرم ومستوطنيه الإرهابيين، وانتصارٍ وإسناد لأهلنا في قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة مستمرة".

وشددت على ضرورة "التأكيد على التمسك بأرضنا وحقوقنا الوطنية، والتصدي لمخططات الاحتلال الرامية لتصفية قضيتنا وتهويد قدسنا وأقصانا المبارك".

وأعلنت حركة حماس يوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران.

وقد تم نقل جثمان هنية يوم الخميس من العاصمة الإيرانية طهران إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث من المقرر أن يتم دفنه يوم الجمعة.
رقم : 1151476
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